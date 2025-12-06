聽新聞
院長講堂／佳里奇美醫院院長田宇峯 理工男踏上救命之路

聯合報／ 記者萬于甄／專訪
田宇峯(右)是奇美醫院微創手術與達文西手術的推手。圖／佳里奇美醫院提供
田宇峯(右)是奇美醫院微創手術與達文西手術的推手。圖／佳里奇美醫院提供

今年8月甫接任佳里奇美醫院院長的田宇峯，不僅是大腸直腸外科的權威，更是癌症治療與器官移植領域的先驅。其實，田宇峯最初的志向並非當醫師，而是一位對數理充滿熱情的理工男，但他不想一輩子畫圖，轉而踏上了拯救生命之路。

田宇峯回憶，高中就讀南一中時，對數學與物理充滿興趣，順利考上清華大學動力機械工程學系，但當時許多工程圖都需親手繪製，「讀了半年、畫了半年，想難道要這樣畫一輩子嗎？」最終他決定重考，並考取台大醫學系，從此改寫人生方向。

熱愛修東西 選擇投入外科

因為熱愛動手操作與修理東西，在台大醫院住院醫師訓練階段，選擇投入一般外科。「當年罹癌幾乎等同宣判死刑，唯一的治療方式是手術。」他說，能親手切除腫瘤、挽救生命，是極具意義的事；他同時也接受器官移植訓練，成為他日後在奇美醫院發展移植手術的契機。

1998年，田宇峯從北部返鄉加入奇美醫院，參與籌建器官移植團隊，帶領團隊從零開始建立制度與技術，移植團隊經一年多訓練，隔年順利完成奇美醫院首例腎臟移植手術，迄今已完成約250例腎臟移植，成果斐然。

伴床顧病患 見證雙重移植

他印象最深的是首例病患，手術前一日正逢921大地震，一名車禍腦死者捐出腎臟，讓一位洗腎三年多的45歲男子重獲新生，「當時我在病人旁邊睡了一周，隨時觀察術後狀況，直到病人康復出院才放心。」該名受贈者後來健康生活20餘年，直到去年因心肌梗塞過世，讓捐贈者的腎臟延續生命長達25年。

田宇峯曾見證「雙重移植」的奇蹟，一名已經接受腎臟移植9年的受贈者後來因意外腦死，所移植的腎臟再次捐出，延續第三段人生，「這讓我深刻體會生命的無限可能」。

引進達文西 南台灣第一人

田宇峯也是奇美醫院微創手術與達文西手術的推手，他早期外科以「開腸剖肚」為主，之後逐步進展至微創手術，「初期用微創手術開闌尾炎就要2至3小時，還被前輩責怪太慢。」但他持續練習，最終熟練掌握技術，現在不到半小時就能完成。

2000年後，達文西機械手臂手術興起，奇美醫院在2012年由田宇峯主導下引進南台灣第一台達文西系統，正式開啟外科機器手臂微創手術新紀元。他以「團隊合作」形容外科精神，奇美醫院能在器官移植與外科領域站穩腳步，靠的正是團隊彼此間的信任與合作。他也帶領團隊參加國內外各項學術研討會，增加團隊的專業能力，讓病患可以獲得最新、最好的醫療照護。

接任佳里奇美醫院院長後，田宇峯提出四大願景：打造堅實專業的醫療團隊；擴展長照服務、深化社區醫療；推動智慧醫療應用及強化急重症醫療韌性。

他強調，將持續以病人為中心，提供高品質、溫度兼具的醫療服務，成為守護大北門地區民眾健康的堅強防線。

田宇峯在休息時最常做的就是「放空」，假日會陪小孩打羽毛球運動。圖／田宇峯提供
田宇峯在休息時最常做的就是「放空」，假日會陪小孩打羽毛球運動。圖／田宇峯提供

放空當放鬆 練就隨時入睡

田宇峯感嘆，外科醫師工作時間很長，有時一台手術需要開好幾個小時，基本上不太有什麼養生的撇步，他最常做的就是「放空」，或踩踩飛輪放鬆心情，假日有時間的話，會帶家人到戶外踏青，陪小孩打羽毛球運動一下。他也會趁參加研討會的時間，抽空出國遊玩，最喜歡前往歐洲，像瑞士、西班牙等都不錯。

他提到，自己最厲害的應該是隨時可以入睡，不論在什麼地方，只要有地方躺就可以睡覺，這也是外科醫師長期以來的「訓練」，因有時開刀一台接一台，開完出來可能都已經半夜凌晨，所以只要有空檔就會趕緊躺一下、眯一下。

田宇峯今年8月甫接任佳里奇美醫院院長。圖／佳里奇美醫院提供
田宇峯今年8月甫接任佳里奇美醫院院長。圖／佳里奇美醫院提供

田宇峯

● 現任：

奇美醫療財團法人佳里奇美醫院院長

●學歷：

台大醫學院醫學系

●經歷：

台大醫院兼任主治醫師、奇美醫院移植醫學科主任、一般醫學外科主任、外科部部長、首席醫療副院長、台南市醫師公會副理事長

●專長：

乳房篩檢及乳癌手術、大腸直腸癌手術、達文西微創手術、腎移植手術

給病人的一句話：

生命有無限的可能，永遠不要放棄任何希望。

