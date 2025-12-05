2025工藝之夢特展啟動 巡迴南北落實活工藝

快訊

中央社／ 台北5日電
2025工藝之夢特展5日在新光三越台北信義新天地A9館開幕，現場展出多組精緻工藝作品，包含運用雷射切割與木皮鑲嵌成蝴蝶的精美創作。圖／中央社
2025工藝之夢特展5日在新光三越台北信義新天地A9館開幕，現場展出多組精緻工藝作品，包含運用雷射切割與木皮鑲嵌成蝴蝶的精美創作。圖／中央社

集結台灣工藝獎、台灣綠工藝及永續工藝計畫，工藝中心與新光三越文教基金會合作推出「2025工藝之夢」展，輪流於台北、台南登場，工藝中心主任陳殿禮盼讓「活工藝．工藝活」真正落地。

「2025工藝之夢」展開幕式今天舉行，展示近200件作品。除台灣工藝獎、台灣綠工藝及永續工藝計畫外，也包含藝術家許匡匡「Sleepy Land」展區、陶藝組合「安可」的「今天又被吞掉了」展區及選物區。

其中規模最大便是台灣工藝獎展區，此次以「漫活SLOHAS_是樂活事」為主題，陳殿禮表示，「漫活SLOHAS_是樂活事」呼應國際關注的「自然、循環、永續」趨勢，從真誠與純粹的工藝行動出發，回應現代生活需求，展現台灣工藝的獨特樣貌。

陳殿禮說，大眾時常以「手作」與「慢」作為工藝的既定印象，但隨著時代演進，當代工藝早已跨越傳統框架，從工藝1.0演進至4.0。當人人皆能以工藝實踐生活態度，「活工藝．工藝活」也將真正落地，成為個人創作與品牌發展的重要關鍵力量。

台灣工藝獎又分創作獎及協作獎，表彰當年度台灣工藝的卓越作品與跨域協作成果，也向長期致力於提升工藝環境的個人或團體行動者致敬。「綠工藝展區」則展出獲「2025台灣綠工藝」認證作品；「永續工藝展區」則匯集本年度「永續工藝計畫」補助成果。

「2025台灣工藝獎」特展今天起在新光三越台北信義新天地A9 9樓展出至16日，接下來也將在新光三越台南新天地6樓C區文化館登場，時間是24日至2026年1月4日。

2025工藝之夢特展5日起在新光三越台北信義新天地A9館正式開展，以6大展區呈現台灣當代工藝的深度與廣度，運用回收紡織廢料再製而成的「再衣筆」也在展出之列。圖／中央社
2025工藝之夢特展5日起在新光三越台北信義新天地A9館正式開展，以6大展區呈現台灣當代工藝的深度與廣度，運用回收紡織廢料再製而成的「再衣筆」也在展出之列。圖／中央社
2025工藝之夢特展5日在台北正式開跑，匯集近200件精美工藝創作，引領眾人從不同面向探索多元工藝，找回屬於自身的慢活節奏。圖／中央社
2025工藝之夢特展5日在台北正式開跑，匯集近200件精美工藝創作，引領眾人從不同面向探索多元工藝，找回屬於自身的慢活節奏。圖／中央社

