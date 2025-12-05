快訊

蛇毒研究先驅李鎮源冥誕 陳建仁：有他才有台灣民主、才有好醫學生

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
前副總統、中研院士陳建仁表示，李鎮源教授對台灣醫療教育扮演重要角色，推動蛇毒血清研究，台大醫學院後續還有宋瑞樓教授等人，有關B、C型肝炎研究，均取得顯著成果，並揚名國際。記者林琮恩／攝影
前副總統、中研院士陳建仁表示,李鎮源教授對台灣醫療教育扮演重要角色,推動蛇毒血清研究,台大醫學院後續還有宋瑞樓教授等人,有關B、C型肝炎研究,均取得顯著成果,並揚名國際。記者林琮恩／攝影

今年是已故中研院士、知名蛇毒專家李鎮源110歲冥誕，台大醫學院舉辦「通識e學101影片發表會」暨「李鎮源院士110歲冥誕紀念會」，院方指出，盼承襲李院士關懷眾生、推動醫學人文及通識教育精神，展現台大醫學院百年來即使面臨時代及社會變遷，仍堅持傳承醫學人文教育的珍貴精神。

前副總統、中研院士陳建仁表示，李鎮源教授對台灣醫療教育扮演重要角色，推動蛇毒血清研究，台大醫學院後續還有宋瑞樓教授等人，有關B、C型肝炎研究，均取得顯著成果，並揚名國際，李鎮源教授也參與「廢除刑法100條」相關活動，於街頭靜坐，「有他的存在，才有台灣的自由民主，才有很多好的醫學生，才有國內醫學的正向發展。」

衛福部前部長邱泰源說，他在台大醫學院工作40年，深知醫學院重視社會人文培養，希望醫師「學會做人」，但這並不容易，許多醫學生不容易理解，而本次李鎮源學術基金會與台大醫學院合作推出的「通識e學101影片」，可提升醫學生對基本醫學知識了以解，「這是對健康台灣最困難部分，盡最大努力，對於健康台灣國政願景，將有很大幫助。」

台大醫學院指出，李鎮源院士在藥理學領域卓越領先，更以具體行動回應社會需求，推廣正確的通識醫學觀念，並融合人文、藝術、音樂與運動，關照身心全人發展，本次活動將透過「通識e學101」影片與書籍完整發表與紀念儀式，回顧院士對醫學教育與社會的深遠影響，並展現台大醫學院百年來在時代及社會趨勢變遷下，堅持醫學人文教育之重要性，並持續努力傳承的珍貴精神。

李鎮源之女李明瑱表示，父親「為台灣做事」精神，推出通識教育影片，盼改善國人健康。

衛福部前部長邱泰源說，他在台大醫學院工作40年，深知醫學院重視社會人文培養，希望醫師「學會做人」，但這並不容易，許多醫學生不容易理解。記者林琮恩／攝影
衛福部前部長邱泰源說,他在台大醫學院工作40年,深知醫學院重視社會人文培養,希望醫師「學會做人」,但這並不容易,許多醫學生不容易理解。記者林琮恩／攝影
已故中研院士、知名蛇毒專家李鎮源之女李明瑱說，父親「為台灣做事」精神，推出通識教育影片，盼改善國人健康。記者林琮恩／攝影
已故中研院士、知名蛇毒專家李鎮源之女李明瑱說,父親「為台灣做事」精神,推出通識教育影片,盼改善國人健康。記者林琮恩／攝影

