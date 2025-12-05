桃機服務楷模頒獎典禮 表揚機場第一線單位26位服務楷模

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
機場公司今天舉行「113年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26位在各自崗位上展現卓越服務精神的機場夥伴。記者黃仲明／攝影
機場公司今天舉行「113年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26位在各自崗位上展現卓越服務精神的機場夥伴。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場公司今天舉行「113年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26位在各自崗位上展現卓越服務精神的機場夥伴，服務楷模票選活動分為12個類別，由各駐機場單位推薦優秀人員。機場公司指出，今年選出的26位楷模在各自領域展現專業，盡其所能為旅客解決疑難雜症，成為機場服務的標竿典範。

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場的服務品質來自每一位大聯盟成員的專業與奉獻。不論是公務單位、航空公司、商業服務業者，或是醫療與清潔團隊，大家都在不同崗位上盡心盡力，讓旅客能安心出發、平安歸來。他特別感謝所有獲獎同仁，以實際行動體現「安全、效率、溫暖」核心價值，讓每位旅客看見台灣最真誠的溫度與服務。

今天受獎的航警局保大1-1警員曾志達受訪時表示，他曾接獲通報，有旅客疑遭海外求職詐騙欲前往柬埔寨金邊，他獲報後立即到場尋找關係人，關懷、勸導成功阻止案件發生。他說，這些人社經地位相對弱勢，需要大家的關心，通常他們出國也不會告知家人，在第一時間給予關懷，讓這些人免於被騙，讓他很有成就感。

同樣獲獎的聯新醫院放射士詹蕙蕙則說，當旅客跌倒或受傷，到醫療中心求診經醫師評估後，如果需要的話她就會協助提供影像醫療的作業。令她印象深刻的部分就是新冠肺炎爆發初期，她穿著防護衣為身體不適的旅客服務，因為過去沒有相關經驗，也很擔心自己被傳染，所幸依照過去演練穿脫防護衣，最後安全完成工作也服務了旅客。

機場公司指出，2024年旅運量達4,492萬人次，今年前三季已達3,522萬，恢復至2019年同期的96.5%，並於11月5日突破4,000萬人次大關。感謝警政署航空警察局、移民署國境事務大隊、關務署台北關、疾病管制署北區管制中心、動植物防疫檢疫署桃園分署等C.I.Q.S及大聯盟共240個駐站單位的共同努力，打造更安全、便利與友善的國際機場。

服務楷模警員曾志達手持機場公司特別製作專屬每一位獲獎服務楷模的特製漫畫圖案行李吊牌和獎盃。記者黃仲明／攝影
服務楷模警員曾志達手持機場公司特別製作專屬每一位獲獎服務楷模的特製漫畫圖案行李吊牌和獎盃。記者黃仲明／攝影
服務楷模聯新醫院放射士詹蕙蕙。記者黃仲明／攝影
服務楷模聯新醫院放射士詹蕙蕙。記者黃仲明／攝影

桃園機場 移民署

