桃機服務楷模頒獎典禮 表揚機場第一線單位26位服務楷模
桃園國際機場公司今天舉行「113年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26位在各自崗位上展現卓越服務精神的機場夥伴，服務楷模票選活動分為12個類別，由各駐機場單位推薦優秀人員。機場公司指出，今年選出的26位楷模在各自領域展現專業，盡其所能為旅客解決疑難雜症，成為機場服務的標竿典範。
機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場的服務品質來自每一位大聯盟成員的專業與奉獻。不論是公務單位、航空公司、商業服務業者，或是醫療與清潔團隊，大家都在不同崗位上盡心盡力，讓旅客能安心出發、平安歸來。他特別感謝所有獲獎同仁，以實際行動體現「安全、效率、溫暖」核心價值，讓每位旅客看見台灣最真誠的溫度與服務。
今天受獎的航警局保大1-1警員曾志達受訪時表示，他曾接獲通報，有旅客疑遭海外求職詐騙欲前往柬埔寨金邊，他獲報後立即到場尋找關係人，關懷、勸導成功阻止案件發生。他說，這些人社經地位相對弱勢，需要大家的關心，通常他們出國也不會告知家人，在第一時間給予關懷，讓這些人免於被騙，讓他很有成就感。
同樣獲獎的聯新醫院放射士詹蕙蕙則說，當旅客跌倒或受傷，到醫療中心求診經醫師評估後，如果需要的話她就會協助提供影像醫療的作業。令她印象深刻的部分就是新冠肺炎爆發初期，她穿著防護衣為身體不適的旅客服務，因為過去沒有相關經驗，也很擔心自己被傳染，所幸依照過去演練穿脫防護衣，最後安全完成工作也服務了旅客。
機場公司指出，2024年旅運量達4,492萬人次，今年前三季已達3,522萬，恢復至2019年同期的96.5%，並於11月5日突破4,000萬人次大關。感謝警政署航空警察局、移民署國境事務大隊、關務署台北關、疾病管制署北區管制中心、動植物防疫檢疫署桃園分署等C.I.Q.S及大聯盟共240個駐站單位的共同努力，打造更安全、便利與友善的國際機場。
