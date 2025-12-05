不是最熱的夏天！飲料店業績高峰落在這2個月

台灣手搖飲料店密集，多年不敗，經濟部統計處指出，疫後民眾外出飲食恢復正常，帶動飲料店營業額也回到正成長趨勢，加上近年業者積極與異業及網紅明星聯盟，推出聯名商品，預估今年全年營業額將再創新高。

經濟部統計，飲料店營業額自94年以來普遍呈正成長，僅109、110年因疫情衝擊呈現衰退，111年隨疫情趨緩，民眾外出飲食意願回升，帶動飲料店營業額轉呈正成長，加以近年業者積極與異業及網紅明星結合推出聯名商品，帶動113年營業額突破1300億元大關，年成長3.5％，今（114）年1至10月續增7.2％，預估全年營業額可望續創歷史新高。

經濟部統計處觀察近年飲料店各月營收表現，容易受到節慶影響，淡旺季表現明顯，12月至隔年1月因聖誕節、跨年等節慶，將營收推向全年最高點，每年7、8月暑假因為旅遊旺季加上天氣炎熱，民眾對冰飲品的需求擴增，迎來營收的第二波高峰。

飲料店因創業門檻低，加上國人對飲品的喜愛，成為業者爭相投入的市場，根據財政部營利事業家數統計，近5年（109-113年）飲料店家數呈逐年上升趨勢，平均年成長4.1％，114年9月底飲料店數共2萬8788家，其中手搖飲店計1萬6113家，占56％最多。按縣市別觀察，高雄市、台南市、台中市、台北市家數占比皆逾1成較多。

支付方式也發生改變，經濟部實況調查發現，113年飲料店營收付款方式，以直接向消費者取款的「儲值卡（如一卡通、悠遊卡）」占22.7％最高，「現金支付」占21.7％居次，間接向消費者取款的「轉帳、匯款（含外送平台、線上點餐系統）」占19.1％居第三。

相較於110年的支付型態，以「轉帳、匯款」大增10.4個百分點最多，變動最為明顯，其次為「行動支付」增加4.8個百分點，「現金支付」則受影響減11.2個百分點。

統計處表示，近年來飲料店業者積極創造產品差異性提升市場競爭力，114年5月飲料店對於未來營運發展計畫以「研發新產品」占73.4％居首位，其次為「加強食品安全控管」占70.6％，「降低原材物料成本」占45.9％居第三。

與110年6月比較，「研發新產品」及「加強食品安全控管」增加逾20個百分點最多，顯示業者為創造業績成長，持續開發新品以吸引消費者目光，對食品安全亦日益著重，藉以贏得消費者的信任與支持。