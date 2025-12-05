洗腎人口近10萬…居家透析目標2035年達18% 石崇良曝三大考量

台灣洗腎人口居高不下，全台透析人口近9.7萬人，不過居家腹膜透析僅7%，賴清德總統喊出2035年居家透析目標達到18%，台灣腎臟醫學會今發布新版《台灣居家透析白皮書》。衛福部長石崇良表示，台灣推動腹膜透析多年，希望提升占率有三個考量，因高齡、少子女化造成人力流失，新冠、花蓮堰塞湖天災等無法外出等特殊狀況，及血液透析碳排較高，為達永續減碳排目標，盼進一步推動。

台灣腹膜透析推廣計畫自2023年中開始，至今已推行約2年半，而居家血液透析計畫今年6月上路。石崇良今受訪表示，推動居家透析主要有三個考量，人口結構改變，因高齡化長者年紀大移動困難，且國人餘命漸長，加上少子女化照護人力愈來愈緊，因此人力需求不足問題會愈來愈嚴重，居家透析就要扮演重要角色。

石崇良說，新冠疫情期間，血液透析患者需頻繁往返醫院，增加感染風險，也使居家隔離難以執行；而自然災害如花蓮堰塞湖事件則曾造成道路中斷，使部分病患一度面臨照護不便。相比之下，居家腹膜透析可讓患者在家中持續治療，搭配無人機補給藥水等模式，更能提升醫療韌性。

石崇良表示，血液透析跟腹膜透析相比，耗水量大、交通往返頻繁，碳足跡相對高，居家透析更符合醫療減碳與聯合國永續發展目標（SDGs）。

石崇良說，國際上居家透析包括香港達60%、新加坡城市型國家目標達20%、南韓也設下30%的目標、澳洲及紐西蘭也做占率達20%。未來將持續推動腹膜透析品質提升計畫，且除依支付標準給予，也會另外補助獎勵，未來在調整支付標準的時候，會給予更多鼓勵。同時也導入數位照護與遠距監測，讓照護的可近性跟持續性，絕對是比中斷式到機構做血液透析更好。

石崇良表示，居家血液透析未來也是趨勢，文獻顯示居家血液透析的長期預後接近腎臟移植，在器官捐贈有限的情況下，是另一個選擇。

台灣腎臟醫學會秘書長許永和表示，白皮書設定2035年居家透析達18%的目標，是因為台灣已在三大基礎建設上累積足夠能量，人才培育、品質監控與智慧科技導入。

許永和說，台灣已有上千位醫師完成腹膜透析專業訓練，並透過更嚴謹的CPME能力評估制度強化實務能力。護理端也將逐步推動相同架構，使居家透析的照護品質更一致、更可預期。

在品質監測方面，學會每三年進行「透析訪視」，加上健保署的「全民健康保險鼓勵院所加強推動腹膜透析與提升照護品質計畫」，要求院所回報營養、貧血、感染率與住院率等指標，使透析品質具有透明度，也提供院所持續改善的依據。

科技則為推動居家透析不可或缺的關鍵。自動腹膜透析（APD）設備能在夜間治療並每五分鐘上傳資料至雲端，使醫療團隊可即時監控治療狀況，讓病人安心、也提高臨床的可掌握性。許永和表示，這三項基礎共同構成台灣推動透析在地化的重要根基。