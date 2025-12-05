快訊

喜迎周杰倫！「F4」決裂朱孝天 五月天阿信出手太狂了

全球用戶崩潰！Cloudflare再出包「這些網站大當機」 盤前股價一度重挫

民眾連署催生「周休三日」 勞動部2026年2月給答案

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台灣工時高，有勞工連署推動周休三日。圖／本報資料照片
台灣工時高，有勞工連署推動周休三日。圖／本報資料照片

日前有民眾在網路上發起連署，希望未來改為周休三日，由於連署人數達標，政府機關於期限內必須回應。對此，勞動部5日表示，為廣為蒐集各界意見及整體政策規劃研議之周妥，依規定，原訂回應日期為2025年12月7日前，展延至2026年2月7日前回應。

有關民眾發起「周休三日」連署，勞動部表示，依據「公共政策網路參與實施要點」第8點第5款規定略以，權責機關處理及回應成案提議之期間為2個月。但權責機關未能於期間內完成回應者，得延長之，其延長期間不得超過2個月。

勞動部為廣為蒐集各界意見及整體政策規劃研議之周妥，依上述規定，原訂回應日期為2025年12月7日前，展延至2026年2月7日前回應。在最後正式回應刊登前，再次感謝提案人及所有關注此議題的參與者。

勞動部進一步說明，有關民眾於「公共政策網路參與平臺」提出「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」議題，勞動部相當重視，也理解到，許多勞工已經越來越看重工作與生活平衡的問題，希望進一步縮短工時的期待。

勞動部提到，因本次議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，勞動部希望可以先就各產業面，瞭解可能產生的影響，並已經邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關的意見。

在這段期間裡，各界對於這個議題的討論與關切，勞動部都有持續掌握並聆聽。這個議題與產業和勞工生活息息相關，希望把各方面的意見都好好蒐集起來，務實的評估政策，在社會有高度共識的基礎上，才會作進一步研議。

依「公共政策網路參與平台」程序，勞動部處理及回應成案提議的期限原則為2個月。為了更全面聽取各界的意見，也讓政策規劃能更周延完善，勞動部將依規定延長處理期限，希望能在取得更充分的資訊與廣泛的意見後，在平台正式回應。

勞動部 公共政策 周休三日

延伸閱讀

勞退舊制勞工 須於2026年3月補足差額

小紅書被禁一年是因為未落地？誰是主管機關 數發部給答案

63%勞工認為周休三日有助減壓 女性降壓幅度遠大於男性

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

相關新聞

醉漢鬧機艙！台灣虎航名古屋返台延飛 航警強制帶離

台灣虎航IT207班機4日晚間在日本名古屋準備起飛返台時，因機上出現一名疑似酒醉的男乘客鬧事，導致航班不得不推遲起飛時間。原訂19時40分起飛的班機，最終延後近50分鐘才順利升空。

吃麵包怎讓血糖不竄高？中醫師：搭配1飲品控糖 效果勝過水跟茶

麵包種類口味多樣化，是不少人早餐、點心或宵夜的最佳選擇，但也有人擔心麵包吃多了會讓血糖飆升。中醫師高晧宇分享研究顯示，建議吃麵包搭配250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值可下降達30%，能有效抑制血糖上升。

蛇毒研究先驅李鎮源冥誕 陳建仁：有他才有台灣民主、才有好醫學生

今年是已故中研院士、知名蛇毒專家李鎮源110歲冥誕，台大醫學院舉辦「通識e學101影片發表會」暨「李鎮源院士110歲冥誕...

桃機服務楷模頒獎典禮 表揚機場第一線單位26位服務楷模

桃園國際機場公司今天舉行「113年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26位在各自崗位上展現卓越服務精神的機場夥伴，服務楷模票選活...

不是最熱的夏天！飲料店業績高峰落在這2個月

台灣手搖飲料店密集，多年不敗，經濟部統計處指出，疫後民眾外出飲食恢復正常，帶動飲料店營業額也回到正成長趨勢，加上近年業者...

洗腎人口近10萬…居家透析目標2035年達18% 石崇良曝三大考量

台灣洗腎人口居高不下，全台透析人口近9.7萬人，不過居家腹膜透析僅7%，賴清德總統喊出2035年居家透析目標達到18%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。