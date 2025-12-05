民眾連署催生「周休三日」 勞動部2026年2月給答案

日前有民眾在網路上發起連署，希望未來改為周休三日，由於連署人數達標，政府機關於期限內必須回應。對此，勞動部5日表示，為廣為蒐集各界意見及整體政策規劃研議之周妥，依規定，原訂回應日期為2025年12月7日前，展延至2026年2月7日前回應。

有關民眾發起「周休三日」連署，勞動部表示，依據「公共政策網路參與實施要點」第8點第5款規定略以，權責機關處理及回應成案提議之期間為2個月。但權責機關未能於期間內完成回應者，得延長之，其延長期間不得超過2個月。

勞動部為廣為蒐集各界意見及整體政策規劃研議之周妥，依上述規定，原訂回應日期為2025年12月7日前，展延至2026年2月7日前回應。在最後正式回應刊登前，再次感謝提案人及所有關注此議題的參與者。

勞動部進一步說明，有關民眾於「公共政策網路參與平臺」提出「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」議題，勞動部相當重視，也理解到，許多勞工已經越來越看重工作與生活平衡的問題，希望進一步縮短工時的期待。

勞動部提到，因本次議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，勞動部希望可以先就各產業面，瞭解可能產生的影響，並已經邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關的意見。

在這段期間裡，各界對於這個議題的討論與關切，勞動部都有持續掌握並聆聽。這個議題與產業和勞工生活息息相關，希望把各方面的意見都好好蒐集起來，務實的評估政策，在社會有高度共識的基礎上，才會作進一步研議。

依「公共政策網路參與平台」程序，勞動部處理及回應成案提議的期限原則為2個月。為了更全面聽取各界的意見，也讓政策規劃能更周延完善，勞動部將依規定延長處理期限，希望能在取得更充分的資訊與廣泛的意見後，在平台正式回應。