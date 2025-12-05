華航開放空服員值勤可戴眼鏡 員工正面肯定公司新措施

中華航空自今年元旦開放女性一線服務人員可於值勤時自由選擇裙裝或褲裝制服後，即日起又開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，不再強制規定配戴隱形眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。華航表示，將持續優化工作環境，讓員工能以最佳狀態提供旅客高品質服務，打造安心、友善的幸福職場。

華航指出，即日起開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，眼鏡款式以簡約單色、金屬鏡框或無框設計，使用透明鏡片為原則；組員亦需隨身攜帶備用眼鏡，確保勤務順利執行。此外，華航也正研議開放客艙組員於機上執勤時可穿著自購運動便鞋，期能減輕長時間站立與步行造成的腳部負擔，據了解，將朝向不限品牌的深色運動鞋為方向規劃。

李姓空服員表示，她覺得公司這項措施非常棒，因為長期在客艙內配戴隱形眼鏡，很容易造成眼睛乾澀，在公司未開放之前，只有眼睛不適就醫時，有醫生的診斷證明才可以戴眼鏡；為了避免長途飛行配戴隱形眼鏡的不適感，還有部分同事為此去做雷射手術。至於將來會不會戴眼鏡值勤，李姓空服員說因為自己比較愛漂亮，所以還是會優先配戴隱形眼鏡，框架眼鏡則會帶著備用。