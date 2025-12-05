台泰音樂產業界齊聚曼谷 業者喊TT Content促合作

快訊

中央社／ 曼谷5日專電

台泰音樂人交流活動今天在曼谷登場，文化部邀請台灣和泰國近50名音樂產業人士齊聚交流與對話，晚上則有Andr、「我是機車少女」和泰國樂團的表演。另有業者喊出「TTContent」的口號，期盼穿越語言隔閡，增進台泰音樂人合作。

文化部影視及流行音樂產業局今天在曼谷的「泰國創意設計中心（TCDC）」舉辦「台泰音樂人交流暨媒合會-曼谷場」及「台泰音樂X設計產業論壇」，邀請台泰近50名音樂產業人士齊聚。

出席的業者包括台灣索尼音樂娛樂音樂副總監李百罡、台灣洋蔥設計的創意總監黃家賢、瀚草文創董事長湯昇榮等業界知名人士。

瀚草文創董事長湯昇榮在活動中分享他對台泰音樂交流的觀察與期待，他說：「過去幾年，我們見證了台灣和泰國在電影與電視作品上越來越緊密的合作，這些作品不僅拉近兩地觀眾的距離，更為兩地的音樂工作者提供合作舞台。」

湯昇榮舉例，泰片「冥婚鬧泰大」改編台片「關於我和鬼變成家人的那件事」體現兩地創作理念的互相欣賞與市場的深度融合。另外，BL和GL影視作品爆紅，更成為推動音樂交流的超級燃料。他指出，「劇集透過明星的演唱會與見面會，讓泰國藝人與流行音樂在台灣迅速累積了龐大的粉絲群」，證明了「影視先行，音樂跟進」的強大跨界效應。

湯昇榮透露，瀚草文創明年將在曼谷舉辦台泰電影節，並且會合作5部電影，他說，這些合作證明兩地產業進一步融合的決心，也將為音樂工作者提供更多在影視配樂上合作的機會。

湯昇榮還喊出「TT Content」，意指「台泰內容」，希望台泰的合作與交流能穿透語言的隔閡，期盼未來能聽到更多由台灣與泰國音樂人共同打造的作品。

他向中央社解釋，台灣和泰國的英文都是T開頭，因此用「TT Content」作為邁向國際舞台的良好基礎，先從泰國出發，再延伸至東南亞其他國家。

另外，黃家賢與泰國設計師Benxblues也在活動中，互相分享視覺設計在兩地音樂產業中所扮演的角色。今晚則將在曼谷知名展演場館Blueprint Live House，進行Taiwan Beats Showcase表演，由台灣和泰國雙方各推派藝人演出。

文化部影視局表示，代表台灣的Andr及「我是機車少女」皆是台灣近年備受矚目的崛起新星，兩組音樂人將用最直接的方式，向泰國樂迷展現台灣音樂的多元樣貌與創作能量。另外還有2組泰國樂團「ChuChloë」與「TUFO」也會演出並與樂迷互動交流。

文化部影視及流行音樂產業局副局長高明秀表示，透過交流活動，希望帶著台灣的音樂人走向國際。她說：「我覺得音樂還是要有人欣賞，光是創作沒有流通出去的話並不永續，若要永續長久，還是得把自己的創作及能量推出去，而政府則是在背後扮演推一把的角色。」

她也希望，透過台灣戲劇的影響力，推動音樂產業，並解釋說，最早以前是以華語音樂帶動影視，但現在慢慢有點變化，「目前台灣影視發展快，因此影視的主題曲和配樂就能一起帶動（推廣）」。

音樂 泰國 影視

