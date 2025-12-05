快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

影／立委與身障團體輪椅體驗北車動線 盼公共場域真正平權

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委陳菁徽（圖）以輪椅親自體驗現場動線。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委陳菁徽（圖）以輪椅親自體驗現場動線。記者林伯東／攝影

中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴陳菁徽、時代力量發言人鄭宇焱到場支持，與身心障礙者多元族群共同為通行平權發聲。

立委郭昱晴、陳菁徽以輪椅親自體驗現場動線。根據調查，一樓通往地下一樓僅有一座需等待6-10分鐘，由人員操作的附掛式升降平台；通往二樓則完全沒有無障礙路線，也缺乏指示標誌，造成高度不便。

身心障礙聯盟常務監事劉金鐘指出，台北車站每日近 60萬旅運量，約3萬名身障者應能自由通行，但現況卻反映「制度性的忽視」。體驗過程也發現標示中斷、路線繞行、坡度不佳等問題，顯示規劃與需求落差巨大。

團體提出四大訴求，全面改善無障礙設施、建置清楚連續的指標系統、公開可查詢的無障礙圖資，以及加強站務人員應對失智旅客能力。發起單位強調，無障礙不是口號，而是所有市民的基本通行權。

中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，身心障礙聯盟常務監事劉金鐘出席。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，身心障礙聯盟常務監事劉金鐘出席。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委陳菁徽（圖）以輪椅親自體驗現場動線。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委陳菁徽（圖）以輪椅親自體驗現場動線。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，通往二樓則完全沒有無障礙路線，也缺乏指示標誌。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，通往二樓則完全沒有無障礙路線，也缺乏指示標誌。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴、陳菁徽以輪椅親自體驗現場動線。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴、陳菁徽以輪椅親自體驗現場動線。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴（前）、陳菁徽以輪椅親自體驗現場動線。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴（前）、陳菁徽以輪椅親自體驗現場動線。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴、陳菁徽、時代力量發言人鄭宇焱到場支持，與身心障礙者多元族群共同為通行平權發聲。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴、陳菁徽、時代力量發言人鄭宇焱到場支持，與身心障礙者多元族群共同為通行平權發聲。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴（左）、陳菁徽（右）以輪椅親自體驗現場動線。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴（左）、陳菁徽（右）以輪椅親自體驗現場動線。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴（前中）、陳菁徽、時代力量發言人鄭宇焱到場支持，與身心障礙者多元族群共同為通行平權發聲。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴（前中）、陳菁徽、時代力量發言人鄭宇焱到場支持，與身心障礙者多元族群共同為通行平權發聲。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴（前右）、陳菁徽（前左）以輪椅親自體驗現場動線。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴（前右）、陳菁徽（前左）以輪椅親自體驗現場動線。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，一樓通往地下一樓僅有一座需等待6-10分鐘，由人員操作的附掛式升降平台。記者林伯東／攝影
中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，一樓通往地下一樓僅有一座需等待6-10分鐘，由人員操作的附掛式升降平台。記者林伯東／攝影

陳菁徽 台北車站 郭昱晴

延伸閱讀

人呢？立委質詢赫見勞動部長未到 韓國瑜急向學生解釋：第一次發生

陳菁徽指曾挺涉月世界垃圾山里長 陳其邁轟政治歪風喊告

月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇

4年前不告現在才告！高市議會藍綠黨團為「垃圾山」案1張照片吵翻

相關新聞

醉漢鬧機艙！台灣虎航名古屋返台延飛 航警強制帶離

台灣虎航IT207班機4日晚間在日本名古屋準備起飛返台時，因機上出現一名疑似酒醉的男乘客鬧事，導致航班不得不推遲起飛時間。原訂19時40分起飛的班機，最終延後近50分鐘才順利升空。

吃麵包怎讓血糖不竄高？中醫師：搭配1飲品控糖 效果勝過水跟茶

麵包種類口味多樣化，是不少人早餐、點心或宵夜的最佳選擇，但也有人擔心麵包吃多了會讓血糖飆升。中醫師高晧宇分享研究顯示，建議吃麵包搭配250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值可下降達30%，能有效抑制血糖上升。

洗腎人口近10萬…居家透析目標2035年達18% 石崇良曝三大考量

台灣洗腎人口居高不下，全台透析人口近9.7萬人，不過居家腹膜透析僅7%，賴清德總統喊出2035年居家透析目標達到18%，...

民眾連署催生「周休三日」 勞動部2026年2月給答案

日前有民眾在網路上發起連署，希望未來改為周休三日，由於連署人數達標，政府機關於期限內必須回應。對此，勞動部5日表示，為廣...

華航開放空服員值勤可戴眼鏡 員工正面肯定公司新措施

中華航空自今年元旦開放女性一線服務人員可於值勤時自由選擇裙裝或褲裝制服後，即日起又開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，不...

今年一起和city’super過聖誕節吧！【聖誕歡聚季開跑】精選歐洲節慶甜點與聯名巧克力限量送

迎接一年中最具儀式感的聖誕節，city’super貼心舉辦「聖誕歡聚季」，精心推出年度限定「聖誕歡聚好禮贈」活動。即日起至 12 月 25 日於全台八大門市陸續展開，活動期間當日累計消費滿額即享限量好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。