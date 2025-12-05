影／立委與身障團體輪椅體驗北車動線 盼公共場域真正平權

中華民國身心障礙聯盟等多個團體發起「台北車站無障礙路線體驗行動」，立委郭昱晴、陳菁徽、時代力量發言人鄭宇焱到場支持，與身心障礙者多元族群共同為通行平權發聲。

立委郭昱晴、陳菁徽以輪椅親自體驗現場動線。根據調查，一樓通往地下一樓僅有一座需等待6-10分鐘，由人員操作的附掛式升降平台；通往二樓則完全沒有無障礙路線，也缺乏指示標誌，造成高度不便。

身心障礙聯盟常務監事劉金鐘指出，台北車站每日近 60萬旅運量，約3萬名身障者應能自由通行，但現況卻反映「制度性的忽視」。體驗過程也發現標示中斷、路線繞行、坡度不佳等問題，顯示規劃與需求落差巨大。