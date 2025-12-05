快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

北醫附醫AI心肺篩檢 一次揪骨鬆等3隱形殺手

中央社／ 台北5日電

心血管疾病、骨質疏鬆等堪稱老年人隱形殺手，台北醫學大學附設醫院導入AI心肺輔助篩檢平台，進行LDCT肺癌檢查時，同時可順便評估冠狀動脈鈣化、骨鬆風險，助及早預防治療。

由國家生技醫療產業策進會、生策中心、衛生福利部、經濟部等單位主辦的「2025台灣醫療科技展」4日起連續4天舉行，今年展會規模擴大至2100個攤位，開幕式匯聚超過200名國際買家，共同關注年度「十大醫療科技產品」，醫療機器人、AI輔助診斷等皆是焦點。

台北醫學大學暨醫療體系展場規劃「智慧醫療」、「遠距照護」、「產學合作」、「永續未來」與「特色醫療」五大主題，現場亮相智慧醫療技術與發展成果。

此外，台北醫學大學附設醫院今天宣布與神瑞人工智慧（DeepRad.AI）合作，正式開啟心肺AI篩檢服務，在北醫附醫各醫療體系推動低劑量電腦斷層（LDCT）一圖多篩的「AI心肺輔助篩檢平台」。

隨台灣正邁入超高齡社會，每5人就有1名65歲以上長者，北醫附醫院長施俊明告訴媒體，心血管疾病、骨質疏鬆風險也跟著增加，透過AI篩檢平台，一次檢查就能同時評估肺癌、冠狀動脈鈣化、骨質疏鬆等3大風險，且還可預測，有助及早介入治療。

施俊明說，對醫療端而言，AI可自動產生標準化報告，大幅節省醫師解讀時間、提升量能，加速民眾取得報告，醫師也能有更多時間提供更細緻的醫病溝通，對於醫病共享決策有正向幫助。

他強調，此次與神瑞合作，代表北醫附醫將成為AI心肺預防醫學的重要示範場域，未來雙方將共同推動更多臨床與健康管理應用，探索「一圖多篩」在全民健康促進中的更大可能。

北醫 醫學 篩檢

延伸閱讀

突破限制！北醫附醫多基因篩檢能篩出「慢性病基因」 助提早介入預防

嘉義縣首創骨鬆肌少智慧照護 開辦課程帶老人減脂增肌

逾50歲乳癌康復者4成骨鬆 醫籲提升癌後生活

北醫附醫7項疾病照護品質入選特色醫院 為全國入選項目最多醫院

相關新聞

醉漢鬧機艙！台灣虎航名古屋返台延飛 航警強制帶離

台灣虎航IT207班機4日晚間在日本名古屋準備起飛返台時，因機上出現一名疑似酒醉的男乘客鬧事，導致航班不得不推遲起飛時間。原訂19時40分起飛的班機，最終延後近50分鐘才順利升空。

吃麵包怎讓血糖不竄高？中醫師：搭配1飲品控糖 效果勝過水跟茶

麵包種類口味多樣化，是不少人早餐、點心或宵夜的最佳選擇，但也有人擔心麵包吃多了會讓血糖飆升。中醫師高晧宇分享研究顯示，建議吃麵包搭配250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值可下降達30%，能有效抑制血糖上升。

洗腎人口近10萬…居家透析目標2035年達18% 石崇良曝三大考量

台灣洗腎人口居高不下，全台透析人口近9.7萬人，不過居家腹膜透析僅7%，賴清德總統喊出2035年居家透析目標達到18%，...

民眾連署催生「周休三日」 勞動部2026年2月給答案

日前有民眾在網路上發起連署，希望未來改為周休三日，由於連署人數達標，政府機關於期限內必須回應。對此，勞動部5日表示，為廣...

華航開放空服員值勤可戴眼鏡 員工正面肯定公司新措施

中華航空自今年元旦開放女性一線服務人員可於值勤時自由選擇裙裝或褲裝制服後，即日起又開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，不...

今年一起和city’super過聖誕節吧！【聖誕歡聚季開跑】精選歐洲節慶甜點與聯名巧克力限量送

迎接一年中最具儀式感的聖誕節，city’super貼心舉辦「聖誕歡聚季」，精心推出年度限定「聖誕歡聚好禮贈」活動。即日起至 12 月 25 日於全台八大門市陸續展開，活動期間當日累計消費滿額即享限量好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。