加拿大農產融入台式創意 駐台代表品嘗驚豔

加拿大駐台代表何曼麗今天出席連鎖通路記者會，品嘗結合加拿大農產與台式特色的創意料理，大讚令人驚喜。她說，加拿大目前是台灣第3大有機產品供應國，盼未來兩國能持續深化合作。

連鎖通路里仁今天舉辦「加拿大果香台灣味 寶島點心新體驗」記者會，推廣加拿大與台灣有機農產，由知名餐廳主廚將加拿大農產融入台式創意，並邀加拿大駐台北貿易辦事處一同交流品嘗。

加拿大駐台代表何曼麗全程以中文致詞，獲得熱烈喝采。她說，這是9月抵台以來，首次參與加拿大食品推廣活動，非常興奮。她發現台灣市場非常多元，逛超市商店時，也有愈來愈多加拿大的食品與飲料出現在架上。

何曼麗說，2020年5月加拿大與台灣簽訂雙邊有機同等性協議後，加拿大出口至台灣的有機產品持續成長，去年已達近1400公噸，更是台灣第3大有機產品供應國，主要產品包括黃豆、燕麥、豌豆與扁豆，其他還有楓糖漿、咖啡、乾漿果等。

她特別分享，2000年代初期加拿大的非基因改造黃豆在台灣幾乎不為人知，經推廣後其品質與獨特性也逐漸受到認可，如今已成為台灣最大的非基改大豆供應國，佔台灣進口量的60%，不僅彰顯加拿大農業實力，也展現兩國產業間緊密交流，盼未來持續深化合作。

里仁公司總經理李妙玲說，自2012年起與加拿大駐台北貿易辦事處合作推廣友善耕作農產，觀察到台灣消費者對加拿大農產的喜好度越來越高。今年以「加拿大果香台灣味」為主題，將加拿大莓果融入在地風味，不只呈現料理上的創意，更希望傳遞友善耕作的好食材，能在不同文化之間相互支持。

foldie蔬食餐酒館主廚Andy在現場準備多道融合台灣與加拿大食材的創意料理，其中楓糖叉燒可頌以台灣常見的燒臘便當作為發想，一般叉燒會搭配蜂蜜，但他特別使用加拿大楓糖抹醬，讓味道更濃郁。

Andy說，炸藍莓芋圓則是想到九份名產，將加拿大野生藍莓浸泡藍莓汁後再揉入芋圓，炸過之後芋頭香味會更明顯。何曼麗品嘗後大讚令人驚喜，「沒想到加拿大莓果能展現出這樣的台灣特色」。