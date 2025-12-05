快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

加拿大農產融入台式創意 駐台代表品嘗驚豔

中央社／ 新北5日電

加拿大駐台代表何曼麗今天出席連鎖通路記者會，品嘗結合加拿大農產與台式特色的創意料理，大讚令人驚喜。她說，加拿大目前是台灣第3大有機產品供應國，盼未來兩國能持續深化合作。

連鎖通路里仁今天舉辦「加拿大果香台灣味　寶島點心新體驗」記者會，推廣加拿大與台灣有機農產，由知名餐廳主廚將加拿大農產融入台式創意，並邀加拿大駐台北貿易辦事處一同交流品嘗。

加拿大駐台代表何曼麗全程以中文致詞，獲得熱烈喝采。她說，這是9月抵台以來，首次參與加拿大食品推廣活動，非常興奮。她發現台灣市場非常多元，逛超市商店時，也有愈來愈多加拿大的食品與飲料出現在架上。

何曼麗說，2020年5月加拿大與台灣簽訂雙邊有機同等性協議後，加拿大出口至台灣的有機產品持續成長，去年已達近1400公噸，更是台灣第3大有機產品供應國，主要產品包括黃豆、燕麥、豌豆與扁豆，其他還有楓糖漿、咖啡、乾漿果等。

她特別分享，2000年代初期加拿大的非基因改造黃豆在台灣幾乎不為人知，經推廣後其品質與獨特性也逐漸受到認可，如今已成為台灣最大的非基改大豆供應國，佔台灣進口量的60%，不僅彰顯加拿大農業實力，也展現兩國產業間緊密交流，盼未來持續深化合作。

里仁公司總經理李妙玲說，自2012年起與加拿大駐台北貿易辦事處合作推廣友善耕作農產，觀察到台灣消費者對加拿大農產的喜好度越來越高。今年以「加拿大果香台灣味」為主題，將加拿大莓果融入在地風味，不只呈現料理上的創意，更希望傳遞友善耕作的好食材，能在不同文化之間相互支持。

foldie蔬食餐酒館主廚Andy在現場準備多道融合台灣與加拿大食材的創意料理，其中楓糖叉燒可頌以台灣常見的燒臘便當作為發想，一般叉燒會搭配蜂蜜，但他特別使用加拿大楓糖抹醬，讓味道更濃郁。

Andy說，炸藍莓芋圓則是想到九份名產，將加拿大野生藍莓浸泡藍莓汁後再揉入芋圓，炸過之後芋頭香味會更明顯。何曼麗品嘗後大讚令人驚喜，「沒想到加拿大莓果能展現出這樣的台灣特色」。

加拿大 創意料理 食材

延伸閱讀

世界盃抽籤藏玄機：優待主辦國 頂尖4隊準決賽前不碰上

與大陸貿促會座談 美國大豆出口協會CEO：大陸市場對美國大豆至關重要

美加警告：中國駭客植後門 長期潛伏政府網路圖破壞

推動國產雜糧專區上架 聖德科斯結合嘉農共創ESG與地產地銷示範

相關新聞

醉漢鬧機艙！台灣虎航名古屋返台延飛 航警強制帶離

台灣虎航IT207班機4日晚間在日本名古屋準備起飛返台時，因機上出現一名疑似酒醉的男乘客鬧事，導致航班不得不推遲起飛時間。原訂19時40分起飛的班機，最終延後近50分鐘才順利升空。

吃麵包怎讓血糖不竄高？中醫師：搭配1飲品控糖 效果勝過水跟茶

麵包種類口味多樣化，是不少人早餐、點心或宵夜的最佳選擇，但也有人擔心麵包吃多了會讓血糖飆升。中醫師高晧宇分享研究顯示，建議吃麵包搭配250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值可下降達30%，能有效抑制血糖上升。

洗腎人口近10萬…居家透析目標2035年達18% 石崇良曝三大考量

台灣洗腎人口居高不下，全台透析人口近9.7萬人，不過居家腹膜透析僅7%，賴清德總統喊出2035年居家透析目標達到18%，...

民眾連署催生「周休三日」 勞動部2026年2月給答案

日前有民眾在網路上發起連署，希望未來改為周休三日，由於連署人數達標，政府機關於期限內必須回應。對此，勞動部5日表示，為廣...

華航開放空服員值勤可戴眼鏡 員工正面肯定公司新措施

中華航空自今年元旦開放女性一線服務人員可於值勤時自由選擇裙裝或褲裝制服後，即日起又開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，不...

今年一起和city’super過聖誕節吧！【聖誕歡聚季開跑】精選歐洲節慶甜點與聯名巧克力限量送

迎接一年中最具儀式感的聖誕節，city’super貼心舉辦「聖誕歡聚季」，精心推出年度限定「聖誕歡聚好禮贈」活動。即日起至 12 月 25 日於全台八大門市陸續展開，活動期間當日累計消費滿額即享限量好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。