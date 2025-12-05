今年一起和city’super過聖誕節吧！【聖誕歡聚季開跑】精選歐洲節慶甜點與聯名巧克力限量送

快訊

文／ city’super 提供

迎接一年中最具儀式感的聖誕節，city’super貼心舉辦「聖誕歡聚季」，精心推出年度限定「聖誕歡聚好禮贈」活動。即日起至 12 月 25 日於全台八大門市陸續展開，活動期間當日累計消費滿額即享限量好禮乙份，陪伴顧客在歲末時刻打造溫暖、愉悅又充滿節慶氣息的歡聚時光。

今年city’super「聖誕歡聚季」嚴選歐洲經典節慶甜點與聯名巧克力，希望每一位顧客在這個聖誕節感受到幸福氛圍，在冬季增添一份暖心與驚喜。

city'super x Ruta聯名巧克力。 圖／city’super 提供
city'super x Ruta聯名巧克力。 圖／city’super 提供

聖誕歡聚好禮滿額贈
滿NT$2,000送city’super×露特聯名巧克力禮盒

city’super與人氣品牌「露特」攜手打造的節慶聯名巧克力，精選歐洲經典甜點與派對人氣巧克力，最能代表「禮物季」的儀式感！

以冬季最令人期待的節慶風味為靈感，調製兩款限定口味：
• 蘭姆酒風味夾心巧克力：帶有迷人酒香與濃郁可可氣息，營造聖誕夜的經典氛圍。
• 起司夾心巧克力：鹹香與甜韻交織，口感層次豐富，是節慶分享中的亮點選擇。
聯名禮盒以聖誕視覺設計，象徵「與重要的人一同分享美好」。

滿 NT$5,000送義大利VERGANI潘娜朵妮蛋糕（100g）「西西里之旅」系列

隨著節慶到來，歐洲家家戶戶都以潘娜朵妮蛋糕迎接聖誕。city’super 此次引進義大利百年

品牌VERGANI的經典系列，以精緻100g小份量呈現，適合當交換禮物、 下午茶送禮或節慶派對中分享：西西里捲心餅風味、經典水果乾風味

（口味採隨機贈送，恕無法挑選）溫潤香氣與鬆軟口感，是許多顧客年年必買的聖誕甜點。

VERGANI潘娜朵妮蛋糕西西里之旅系列。 圖／city’super 提供
VERGANI潘娜朵妮蛋糕西西里之旅系列。 圖／city’super 提供

活動時間與city’super門市資訊：

• 即日起~12/25：遠企、復興、信義、板橋、台中店
• 12/8~12/25：天母、竹北店
• 12/9~12/25：新竹店

＊活動期間，顧客於門市當日累計消費達指定金額，即可兌換限定好禮乙份，數量有限，送完為止！活動與贈品內容以店內公告為準。

