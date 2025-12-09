馬拉松新手該注意什麼？網友熱議六大QA一次看



踏上人生第一場馬拉松的起跑線，無論是挑戰 10 公里、半馬還是全馬，都是一段熱血又充滿未知的旅程，每一步都伴隨興奮、緊張與期待。不過，許多第一次參賽的新手，對於從訓練安排、裝備挑選到比賽當天要注意什麼等事項，仍有滿滿疑問。因此，本篇整理網友最關注的六大新手馬拉松QA，一次替你解答。

「休息日」是為了跑更長遠的路 「專業跑鞋」可減少受傷風險

▲ 網友熱議TOP6馬拉松新手QA 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「馬拉松新手QA」的相關話題討論，可以發現最多人詢問的是「訓練期間可以每天跑步嗎」。一位跑步新手分享自己「連續跑24天，結果膝蓋受傷」，引起熱烈討論。

不少資深跑友建議「剛開始跑建議跑1天休1天，以不受傷為最大原則」，也有網友認為「可以試試跑三休一，一週裡面包含一次間歇跑(短時間衝刺並接著短暫慢跑緩和)及長跑，其他都輕鬆跑」。不論採取哪種訓練節奏，網友們皆認同「休息日很重要」，適度休息能幫助肌力恢復、減少膝蓋與腳踝壓力，避免疲勞累積造成運動傷害。

而第二熱門問題「怎麼計算/安排配速」同樣備受討論。簡單來說，配速是指跑每公里所需的時間，只要將總時間除以總距離即可計算出配速，亦可直接於線上配速計算器輸入距離與時間，系統將自動估算。在長距離跑步與馬拉松訓練中，配速不只是成績上的數字，更關係到能不能穩定完賽，以及讓跑者在長期訓練中安全漸進地提升實力。

基於以上考量，配速是絕大多數人在分享跑步經驗時的重要指標，許多跑者會以特定的配速作為目標要求自我，也有新手會期許自己能以一定的配速完成初馬。一位網友分享自己初次參加全馬，在中途被有經驗的選手提醒「配速太快了，要控制一下，不然30K後會很痛苦」，於是將配速調整至原本計畫的區間，最後也成功以良好的狀態完賽，在最後幾公里仍有餘力加速。

此外，不少新手也好奇「跑馬拉松一定要穿專業跑鞋嗎？」，對此多數跑者給出肯定答案，認為專業跑鞋具備避震與支撐能力，能有效降低關節衝擊，減少受傷風險，是重要的裝備。

同樣受到高度討論的還有「完賽後能馬上吃大餐慶祝嗎」，網友建議「應先補充碳水化合物和蛋白質（如香蕉、蛋白飲），幫助肌肉修復」，指出避免立即進食油膩或刺激性食物，以免造成腸胃不適。「比賽中腳抽筋怎麼辦？」也是許多跑者擔心的狀況，有醫師指出「抽筋不只是電解質失衡，更多時候是神經肌肉控制失衡」，建議可以拉伸患處，並補充水分與電解質。

如果你也正在準備人生第一場馬拉松，記得抓好訓練節奏、選對裝備，懂得照顧身體，才能盡情享受跑步帶來的快感。祝馬拉松新手們都順利完賽，跑出屬於自己的成就感與自由！





