空服工會籲國籍航空全面開放眼鏡和運動鞋 符合國際趨勢
華航即起開放空服執勤期間可配戴框架眼鏡，並研議開放機上執勤穿運動鞋。桃園市空服員職業工會（桃空職工）呼籲，各國籍航空都應全面開放眼鏡和運動鞋，更符合國際趨勢。
桃空職工今表示，空服員的制服配備日漸自由化，已是航空業的國際趨勢，從開放女性空服員穿褲裝，到開放空服員服勤可配戴框架眼鏡、以運動鞋取代一般平底鞋或高跟鞋，都變得更人性、更回歸工作的本質，以空服員服勤的舒適度和便利性，更合乎職場健康和性別平權。
昔日各國籍航空都常以「觀感」為由，否準各項空服員制服的改革，經過桃空職工的爭取，各國籍航空終於在2025年初陸續開放女性空服員穿褲裝，逐漸鬆動不合時宜的制服文化。
在2025年11月，日本最大的航空公司日本航空（JAL）推動改革，開放空服員和地勤人員都能穿運動鞋服勤，是航空業的盛事，不只日本，台灣的空服員也都非常期盼國籍航空能跟著改進。
經過華航工會的協商，華航近日發布公告，開放空服員執勤期間可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度，同時將研議空服員在機上執勤時可穿黑色素面運動鞋，減輕長時間站立與步行造成的腳部負擔。
桃園市空服員職業工會主張，服勤的舒適度和便利性，是研議空服員制服配備的最核心標準，請其他國籍航空立即跟進華航，開放空服員執勤期間可以配戴框架眼鏡。各國籍航空都應全面開放空服員穿運動鞋工作，不只機上執勤期間，機場行進期間等也應納入，讓空服員工作更舒適、更便利，維護職場健康。
