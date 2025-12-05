北車充滿障礙寸步難行 身障團體轟「制度性忽視」：匆匆忙忙連滾帶爬

多個身心障礙團體今天下午在台北車站共同發起「台北車站無障礙路線體驗行動」一同以輪椅實際體驗台北車站的無障礙動線。體驗者指出，台鐵無障礙設施亟需改善，一般乘客是從從容容游刃有餘，身障者卻是匆匆忙忙連滾帶爬，這不是單純不便，而是制度性的忽視。

體驗活動從台鐵一樓服務中心前出發，體驗者以輪椅行經戶外的K1電梯，再至捷運台北站地下一樓，並延伸至機捷台北站與台北轉運站沿線。沿途多位參與者感受到標示不清、指示中斷、路線繞行，以及斜坡坡度不佳等問題。民進黨立委郭昱晴、國民黨立委陳菁徽、時代力量發言人鄭宇焱等也共同參與。

身心障礙聯盟常務監事、脊髓損傷社會福利基金會副董事長、同時也是台灣無障礙設施規範起草人之一的劉金鐘指出，台北車站每日旅運量超過50萬人，也是國家首都重要門面，卻讓身心障礙者必須在充滿障礙的環境中艱難行走。

劉金鐘指出，一般旅客幾十秒可以到達地下一樓，但身障者卻要繞到室外搭電梯，再進入捷運區，然後再轉往台北車站的地下一樓。劉金鐘表示，一般乘客是從從容容游刃有餘，身障者卻是匆匆忙忙連滾帶爬，這不是單純不便，而是制度性的忽視。

根據現場調查，目前台北車站一樓大廳通往地下一樓的無障礙設施僅有一部附掛式樓梯升降平台，且須等待6至10分鐘由工作人員操作；而通往二樓則完全沒有無障礙路線，不但沒有指示標誌，且必須繞行到外面，對使用輪椅或推車的民眾形成高度不便。

以全台5.1%身心障礙者人口推算，理論上每日會有約近3萬名身障者進出台北車站特定區，但卻在這最重要的公共場域面臨重重阻礙。劉金鐘指出，無障礙設計不是額外服務，也不是給身障者的福利，而是確保所有人都能自由出行的基本人權。

台灣失智症協會政策副組長李佩璇表示，建議車站環境設計可以朝向「更清楚、好理解、易辨識」的方向改善，例如明確的地標指引、簡明的圖文標示、適當的顏色對比、降低反光與視覺干擾，可以幫助理解與辨識。另外，培訓站務人員具備基本的辨識與應對失智者的能力也很重要，在疑似失智旅客表現出困惑或需要協助時可以主動提供支持。

團體提出核心訴求包括：全面改善台北車站特定區的無障礙設施，包含提升電梯數量與位置配置，並確保替代路線。建置連續、明確且不中斷的無障礙指示系統、建立可查詢的無障礙動線圖資。 政府網站及地圖平台應提供正確設施資訊，讓使用者能提前規劃路線等等。

現場體驗後，與會的民意代表與主管機關普遍表示震撼，認為許多看似可通行的動線，對輪椅使用者而言卻是巨大挑戰，也承諾將持續推動改善措施，協助公共場域邁向平權。

台鐵北區營運處長王兆賢現場表示，對於外界反映「身障及特需旅客等待協助時間過長」的問題，確實觀察到現場反應時間約需6至10分鐘，的確有點久，台鐵將立即檢討流程，縮短應變時間，避免旅客久候。他也指出，站內標示與出入口導引確有改善空間，台鐵將立即啟動調整，強化指標清楚度，協助旅客更順利找到路線與服務區域。