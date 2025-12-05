快訊

中醫針灸結合AI新科技 智能系統有望成為臨床決策助手

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義大林慈濟醫院發展智慧醫療，攜手中正大學資工研究所研發全台首創「智慧針灸系統」。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院發展智慧醫療，攜手中正大學資工研究所研發全台首創「智慧針灸系統」。圖／大林慈濟醫院提供

嘉義大林慈濟醫院發展智慧醫療，攜手中正大學資工研究所研發全台首創「智慧針灸系統」，即時紀錄施針穴位，避免出現「漏拔針」風險，中醫部主任葉明憲今在南港展覽館台灣醫療科技展現場解說，未來將推動智慧系統成為臨床醫師的智能決策助手。

葉明憲介紹，智慧針灸系統整合降噪、語音轉文字、專用中醫穴位字典校正技術，避免同音異字誤判，並以MVC架構確保效能穩定，醫師施針並說出該處穴位名稱，系統便在螢幕2D人體模型同步亮點顯示位置，形成清楚的人體治療圖，記錄下針與拔針流程。

葉明憲指出，導入系統後針灸治療安全性顯著提升，漏拔針風險大幅降低；同時也減輕醫師文書負擔，讓醫病溝通時間更多。針灸紀錄標準化與結構化，將為巨量資料分析與針灸臨床研究奠定重要基礎，目前系統內建超過180個常用穴位，足以涵蓋多數臨床需求。

醫師陳又晨、盧雅蒨也在現場為講解示範，吸引許多專業人士觀摩。大林慈濟及中正大學研發團隊透露，下一階段將持續改善語音辨識準確度、開發離線版本，並整合醫院系統、智慧型治療建議等方向邁進，期望讓智慧系統成為臨床醫師的智能決策助手。

嘉義大林慈濟醫院推出全台首創「智慧針灸系統」，中醫部主任葉明憲、醫師陳又晨、盧雅蒨今在南港展覽館台灣醫療科技展現場解說。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院推出全台首創「智慧針灸系統」，中醫部主任葉明憲、醫師陳又晨、盧雅蒨今在南港展覽館台灣醫療科技展現場解說。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院發展智慧醫療，攜手中正大學資工研究所研發全台首創「智慧針灸系統」。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院發展智慧醫療，攜手中正大學資工研究所研發全台首創「智慧針灸系統」。圖／大林慈濟醫院提供

