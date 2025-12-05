華航開放空服員戴眼鏡 虎航將跟進啟動換新制服

快訊

中央社／ 台北5日電
為提升客艙組員執勤舒適度並優化工作環境，華航昨天開放客艙組員執勤時可配戴框架眼鏡，台灣虎航除了近期也將開放外，董事會日前通過第三代機隊計畫，近日啟動換新制服專案。

空服員因排班特性以及時差問題等，可能導致生理期混亂，或面臨椎間盤凸出、靜脈曲張等職業傷害，加上因工作規定，有近視的組員可能得矯正或配戴隱形眼鏡執勤，長時間配戴隱形眼鏡容易讓眼睛感受到酸澀不適，中華航空昨天鬆綁這項規定，星宇航空則研議評估中。

華航透過文字訊息表示，昨天起已開放客艙組員在執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度，其中眼鏡款式以簡約單色、金屬鏡框或無框設計，使用透明鏡片為原則，而組員也需隨身攜帶備用眼鏡，確保勤務順利執行。

華航正研議開放客艙組員在機上執勤時可穿著自購運動便鞋，期盼能減輕長時間站立與步行造成的腳部負擔。

台灣虎航表示，近期將開放客艙組員在執勤時可配戴眼鏡，以提升客艙組員於執勤時的舒適度；有關穿著運動鞋執勤議題，3日董事會中已通過第三代機隊計畫，近日也已啟動換新制服專案，預計將配合A321neo機隊交機時，傳遞全新形象。

台灣虎航透露，新服制將涵蓋以作業舒適、簡潔實穿及活力形象3大面向作為設計主軸，打造實用性及舒適性兼具的全新制服，以嶄新的形象持續傳遞台灣虎航熱情、溫暖、真誠的企業精神。

其他國籍航空部分，長榮航空表示，為配合衛福部疾管署加強防護要求，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間已開放空服員得視個人需求自行配戴眼鏡，現行則開放因眼疾無法配戴隱形眼鏡者，可憑醫囑配戴有框眼鏡服勤，未來將持續評估空服員需求。

長榮航空指出，已於2023年5月1日起開放空服員可自行選購適合個人腳型且鞋跟高度為2.5公分舒適鞋款服勤。

