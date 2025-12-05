2027 國際護理大會在台灣！林佳龍：外交部全力支援 展現台灣醫衛實力

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍5日於社群媒體平台表示，第31屆國際護理大會將於2027年在台灣舉辦，主辦單位台灣護理學會（TWNA）正如火如荼籌辦活動，近日國際護理協會（ICN）執行長Howard Catton及全球活動負責人Italo Goyzueta來台會勘設施，並於4日至外交部拜會，林佳龍說，台灣可以舉辦如此盛大的活動讓他十分雀躍，外交部將全力支援籌辦工作。

Catton執行長表示，今年於芬蘭赫爾辛基舉行的國際護理大會，吸引逾7,000名來自世界各地的護理人員、相關從業者、教授、官員與公協會代表參與，透過大會不僅能展示國家專業與特色，更能透過相互學習，提升彼此的醫衛能量。

林佳龍表示，聽到台灣能舉辦如此盛大的活動，他的內心與全國的護理夥伴們同感雀躍，因此當場指示外交部同仁，在簽證、經費與出入境接待上與台灣護理學會密切合作，務必讓所有與會者感受到台灣的熱情好客。林佳龍也鼓勵學會規劃觀光路線，讓與會者深入認識台灣文化、品嚐美食。

林佳龍表示，醫療與衛生是全世界不分種族、性別、宗教與國籍，都應該平等享有的基本人權。日前（3日）接待世界醫師會（WMA）會長Jacqueline Kitulu時，Kitulu會長便特別肯定台灣的數位醫療與健保覆蓋率，並重申將持續支持台灣參與國際醫衛體系。林佳龍並感謝世界醫師會多年來在面對中國不理性打壓時，始終堅定聲援台灣，通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的決議，並連年致函世界衛生組織（WHO）力挺台灣。

林佳龍指出，總統賴清德昨日出席「2025台灣醫療科技展」時宣布，將積極推動台灣醫療服務、醫材、生技與智慧醫療走向全球；外交部亦在「榮邦計畫」中納入「智慧醫療與健康產業」旗艦項目，積極推動並深化醫衛外交。

林佳龍並宣布，明年WHA舉行期間將在日內瓦舉辦「智慧醫療與健康產業展」，向全球展示台灣的醫療實力，林佳龍並邀請ICN執行長Howard Catton及WMA會長Jacqueline Kitulu蒞臨會場，期待爭取更多國際夥伴認識台灣、支持台灣，也為台灣贏得世界的尊重。

