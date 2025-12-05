台鐵調車員遭貨物列車撞擊死亡 產工：師徒制應退場
台鐵今發生嚴重職工意外。今早花蓮站水泥山線發生職災事件，一調車同仁於調車作業時不慎遭貨車撞及，但最後宣告搶救無效。台鐵產業工會表示，靜待松與運安會調查，也期盼交通部與公司將這次的事故嚴肅看待，提供技術性人才穩定的待遇，同時長年存在的師徒制應退場成為輔助。
台鐵產工指出，花蓮調車場事故，發生原因靜候公司與運安會調查。同時期盼交通部與公司將這次的事故嚴肅看待，如何提供技術性人才穩定的待遇降低流動率，以及履行安全改革中「專業教育訓練」，讓長年以來的師徒制退場成為輔助，減輕第一線人員需要同時帶人又工作的狀況，會是長遠降低工作死傷風險的關鍵。
台鐵公司表示，今(5)日10：05花蓮站水泥山線發生職災事件，一調車同仁於調車作業時不慎遭貨車撞及，現場立即聯繫119，由救護車送同仁至醫院搶救，花蓮站站長亦前往醫院協助相關事宜，惟同仁仍於11：10宣告搶救無效。本公司已聯繫家屬，後續並將協助及陪同家屬處理後事及撫卹事宜。至於事發相關原因，本公司正調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言