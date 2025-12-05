台鐵調車員遭貨物列車撞擊死亡 產工：師徒制應退場

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵花蓮站卸料場區今天上午執行調車勤務時，一名顏姓調車工遭貨車列車撞擊，傷重身亡。記者王燕華／翻攝
台鐵花蓮站卸料場區今天上午執行調車勤務時，一名顏姓調車工遭貨車列車撞擊，傷重身亡。記者王燕華／翻攝

台鐵今發生嚴重職工意外。今早花蓮站水泥山線發生職災事件，一調車同仁於調車作業時不慎遭貨車撞及，但最後宣告搶救無效。台鐵產業工會表示，靜待松與運安會調查，也期盼交通部與公司將這次的事故嚴肅看待，提供技術性人才穩定的待遇，同時長年存在的師徒制應退場成為輔助。

台鐵產工指出，花蓮調車場事故，發生原因靜候公司與運安會調查。同時期盼交通部與公司將這次的事故嚴肅看待，如何提供技術性人才穩定的待遇降低流動率，以及履行安全改革中「專業教育訓練」，讓長年以來的師徒制退場成為輔助，減輕第一線人員需要同時帶人又工作的狀況，會是長遠降低工作死傷風險的關鍵。

台鐵公司表示，今(5)日10：05花蓮站水泥山線發生職災事件，一調車同仁於調車作業時不慎遭貨車撞及，現場立即聯繫119，由救護車送同仁至醫院搶救，花蓮站站長亦前往醫院協助相關事宜，惟同仁仍於11：10宣告搶救無效。本公司已聯繫家屬，後續並將協助及陪同家屬處理後事及撫卹事宜。至於事發相關原因，本公司正調查釐清中。

花蓮 台鐵

