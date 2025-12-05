快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

聽新聞
0:00 / 0:00

防消費糾紛！ 國際郵輪以台為母港 明年起應設分公司或委託船代理

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國際郵輪以台為母港，明年起應設分公司或委託船代負責處理消費爭議。圖為今年7月30日麗星郵輪「領航星號」首航基隆港。圖／基隆港務分公司提供
國際郵輪以台為母港，明年起應設分公司或委託船代負責處理消費爭議。圖為今年7月30日麗星郵輪「領航星號」首航基隆港。圖／基隆港務分公司提供

交通部表示，今年我國郵輪進出港旅客預計可超過110萬人次，將可超越疫情前105萬人次水準，創下歷史新高。為強化郵輪旅客權益保障，交通部除已指定航港局擔任郵輪主政機關，並要求以母港營運之外籍郵輪公司在台設立分公司或委託我國籍船務代理業負責處理消費爭議案件，同時積極完備郵輪定型化契約相關規範。

交通部指出，郵輪旅遊產品涵括食、宿、遊、購、行，非屬單純的運輸服務範疇，郵輪消費關係更是涉及旅客、旅行社與郵輪公司三方，日前亦曾發生因郵輪故障而衍生之消費爭議案件，為強化郵輪旅客權益保障，交通部長陳世凱請政次陳彥伯及常次林國顯共同邀集航港局、觀光署及部內相關單位召開整合協調會議，積極推動三項精進作為。

交通部表示，除了指定航港局為郵輪主政機關，負責整體協調與督導，未來如發生重大消費爭議案件，也將會同觀光署成立「郵輪消費爭議處理小組」，邀集相關消費者保護機關、旅行社、郵輪公司及船務代理共同研議處理；同時也要求航港局及觀光署建立郵輪消費爭議資訊揭露機制，定期於官網消費者保護專區公告相關消費爭議案件統計與處理情形。

交通部說明，郵輪運能量體龐大，主流型郵輪少則2000名旅客，多至5000至6000名旅客，為能有效處理相關郵輪消費案件，另也要求郵輪公司自明年起，如在台以母港營運載運旅客，應設立分公司或委託我國船務代理業負責處理消費爭議案件，以強化在地責任、落實在地管理。

此外，也要求全面檢討完備郵輪定型化契約應記載及不得記載事項規範。交通部說，觀光署目前雖已訂定「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，惟主要適用於團體旅遊，針對多數郵輪旅客屬於未派領隊之個別旅遊型態，觀光署已研議增訂「郵輪國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，預計在今年底前提出相關草案。

另針對郵輪公司直接銷售或是委託旅行業代售之郵輪產品，航港局已研訂「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，目前草案已送行政院消費者保護處審議中，最快明年即可上路。

郵輪 交通部長

延伸閱讀

新一波國旅補助「生日住宿金」！明年起每月抽千人 每人補助1200元

美國女子搭郵輪遊加勒比海突失蹤 一週後終傳來好消息

以香港為母港 海洋光譜號啟航 香港本月吸10艘郵輪到訪

高市挺台論後 大陸郵輪擬避停日本？南韓觀光可能受益

相關新聞

醉漢鬧機艙！台灣虎航名古屋返台延飛 航警強制帶離

台灣虎航IT207班機4日晚間在日本名古屋準備起飛返台時，因機上出現一名疑似酒醉的男乘客鬧事，導致航班不得不推遲起飛時間。原訂19時40分起飛的班機，最終延後近50分鐘才順利升空。

吃麵包怎讓血糖不竄高？中醫師：搭配1飲品控糖 效果勝過水跟茶

麵包種類口味多樣化，是不少人早餐、點心或宵夜的最佳選擇，但也有人擔心麵包吃多了會讓血糖飆升。中醫師高晧宇分享研究顯示，建議吃麵包搭配250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值可下降達30%，能有效抑制血糖上升。

新光醫院砸1億明年全院加薪1800元 護理人員近3年薪資累積調幅25%

新光醫院今天在2025台灣醫療科技展，宣布明年1月1日起，調升全體員工薪資，每月加薪1800元，依員工薪資換算，平均調薪...

空服工會籲國籍航空全面開放眼鏡和運動鞋 符合國際趨勢

華航即起開放空服執勤期間可配戴框架眼鏡，並研議開放機上執勤穿運動鞋。桃園市空服員職業工會（桃空職工）呼籲，各國籍航空都應...

北車充滿障礙寸步難行 身障團體轟「制度性忽視」：匆匆忙忙連滾帶爬

多個身心障礙團體今天下午在台北車站共同發起「台北車站無障礙路線體驗行動」一同以輪椅實際體驗台北車站的無障礙動線。體驗者指...

中醫針灸結合AI新科技 智能系統有望成為臨床決策助手

嘉義大林慈濟醫院發展智慧醫療，攜手中正大學資工研究所研發全台首創「智慧針灸系統」，即時紀錄施針穴位，避免出現「漏拔針」風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。