快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

聽新聞
0:00 / 0:00

《男公館》眾星赴新加坡ATF 張立昂指揮男公關現場服務

聯合新聞網／ 聯合數位文創
台灣影集《男公館》受邀參加亞洲電視論壇及內容交易市場展，由海外獨家發行商AXN安排國際媒體輪番訪問。圖／達騰娛樂
台灣影集《男公館》受邀參加亞洲電視論壇及內容交易市場展，由海外獨家發行商AXN安排國際媒體輪番訪問。圖／達騰娛樂

台灣影集《男公館》受邀參加亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF），並代表台灣與泰國、新加坡、菲律賓等國共同於大會主舞台舉辦的「世界級作品發佈會」登場，不僅播放《男公館》國際版片花，同時張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵全程以英文介紹及接受訪問，現場獲得來自各國發行商與平台的熱烈好評，其中張立昂帶領眾男演員以一句「美女晚上好｣男公關服務之姿即興表演，成為今日活動最高潮。

ATF是亞洲規模最大的影視內容市場展，為掌握國際市場商機並提升作品曝光度，讓台灣影視被世界看見、讓台灣明星站上國際舞台。由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔執導，陳奕擔任製作人，聯合數位文創共同出品的《男公館》，此次張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵等主演共同出席，並獲得文化部與文策院的大力支持，同時由《男公館》海外獨家發行商AXN安排國際媒體輪番訪問。

第一次與眾男演員國際宣傳的周曉涵表示，很開心可以一起參與這次ATF的宣傳，與許多不同國家的戲劇演員及主創們交流。每位演員以英文介紹《男公館》的擔任角色時，在劇中擔任男公館最大股東的周曉涵說到：「These handsome guys all work for me」時，台下與會貴賓笑聲一片，周曉涵說：「在發布活動後的交流酒會，就有其他國家的演員來跟我說， 如果他們也想要幫我工作，是不是也符合我的標準呢！」。

張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵全程以英文介紹及接受訪問，下個月也將舉辦男公館ACE王牌會活動。圖／達騰娛樂
張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵全程以英文介紹及接受訪問，下個月也將舉辦男公館ACE王牌會活動。圖／達騰娛樂

而在劇中飾演男公館經理的張立昂，在舞台上自我介紹之後，直接指揮羅宏正、石知田、周予天，讓他們以男公關之姿齊聲一句「美女晚上好」向觀眾問好，更是博得現場貴賓熱烈回應，掌聲不斷，掀起發布會活動最高潮。周予天提到深深受到男公館創新的題材與人性慾望的內容吸引，能以演員身分與眾演員一起站在舞台上，覺得特別開心。石知田這次來ATF也特別以中性造型露出結實手臂期待能吸收更多男公館粉絲

《男公館》影集國際行銷，從香港、東京、釜山到最後一站新加坡，每站都吸引大批國際粉絲的關注，這次一出新加坡樟宜機場就受到許多粉絲的熱情接機，最特別的是有位羅宏正粉絲每次都會以綠蛋糕迎接，羅宏正已經來新加坡三次，已經收到三次綠蛋糕，熱情不減的粉絲讓羅宏正倍感溫暖。在粉絲敲碗熱情期盼下，目前計畫明年一月十七日舉辦限量男公館ACE王牌會，現正熱烈報名中，期望能再次創造男公館作品影響力！更多最新消息歡迎關注官方粉絲專頁Instagram

公館 粉絲 舞台

延伸閱讀

大馬首相訪星聚焦跨境議題 學者指有助經濟特區進展

文策院攜業者赴亞洲電視內容市場展 推台作品躍國際

林映唯婚禮星光堪比金馬獎　賈靜雯擔任證婚人原因曝光超動人

坤達閃兵遭起訴　金鐘影后妻柯佳嬿突發文

相關新聞

醉漢鬧機艙！台灣虎航名古屋返台延飛 航警強制帶離

台灣虎航IT207班機4日晚間在日本名古屋準備起飛返台時，因機上出現一名疑似酒醉的男乘客鬧事，導致航班不得不推遲起飛時間。原訂19時40分起飛的班機，最終延後近50分鐘才順利升空。

吃麵包怎讓血糖不竄高？中醫師：搭配1飲品控糖 效果勝過水跟茶

麵包種類口味多樣化，是不少人早餐、點心或宵夜的最佳選擇，但也有人擔心麵包吃多了會讓血糖飆升。中醫師高晧宇分享研究顯示，建議吃麵包搭配250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值可下降達30%，能有效抑制血糖上升。

新光醫院砸1億明年全院加薪1800元 護理人員近3年薪資累積調幅25%

新光醫院今天在2025台灣醫療科技展，宣布明年1月1日起，調升全體員工薪資，每月加薪1800元，依員工薪資換算，平均調薪...

空服工會籲國籍航空全面開放眼鏡和運動鞋 符合國際趨勢

華航即起開放空服執勤期間可配戴框架眼鏡，並研議開放機上執勤穿運動鞋。桃園市空服員職業工會（桃空職工）呼籲，各國籍航空都應...

北車充滿障礙寸步難行 身障團體轟「制度性忽視」：匆匆忙忙連滾帶爬

多個身心障礙團體今天下午在台北車站共同發起「台北車站無障礙路線體驗行動」一同以輪椅實際體驗台北車站的無障礙動線。體驗者指...

中醫針灸結合AI新科技 智能系統有望成為臨床決策助手

嘉義大林慈濟醫院發展智慧醫療，攜手中正大學資工研究所研發全台首創「智慧針灸系統」，即時紀錄施針穴位，避免出現「漏拔針」風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。