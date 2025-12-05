快訊

醉漢鬧機艙！台灣虎航名古屋返台延飛 航警強制帶離

聯合新聞網／ 綜合報導
醉男因喧鬧不受控遭日本航警帶離，機艙內響起一片掌聲。示意圖／聯合報系資料照
醉男因喧鬧不受控遭日本航警帶離，機艙內響起一片掌聲。示意圖／聯合報系資料照

台灣虎航IT207班機4日晚間在日本名古屋準備起飛返台時，因機上出現一名疑似酒醉的男乘客鬧事，導致航班不得不推遲起飛時間。原訂19時40分起飛的班機，最終延後近50分鐘才順利升空。

一名乘客在Threads上分享機內畫面，指出原本所有人都已就座等待起飛，卻突然見到多名日本航警登機。隨後，航警鎖定一名酒氣濃重、情緒不穩的男子，並要求他離開機艙。據貼文描述，男子在座位上不斷喧鬧，疑似影響到航班運作，機組人員因此通報地面單位處理。

影片中可見，航警準備帶人離開時，機艙內的乘客紛紛拍手鼓掌，氣氛一度轉為輕鬆。該名男子在門口仍喃喃自語，試圖以英文向航警抗議，但最終仍被人員架離現場，乘客再次報以掌聲，彷彿鬆了一口氣。

事件排除後，飛機才重新關艙門並安排起飛，也讓原本計畫準時返台的旅客多等了將近一小時。

