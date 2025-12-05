快訊

衛福部擬訂「護理最低薪資」 專家指一刀切不合適：應靠同儕自律加薪

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天表示，醫療機構型態多元，都會型、偏鄉型醫院工作內容及負荷各有不同，不適合用基本薪資「一刀切」。本報資料照片。
衛福部長石崇良接受「中央社」專訪時，提到為保障待遇將針對護理人員訂出最低薪資保障，並將審慎研議，避免淪為「另一個22K事件」。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天表示，醫療機構型態多元，都會型、偏鄉型醫院工作內容及負荷各有不同，不適合用基本薪資「一刀切」，應藉由同儕自律，「有醫院咬緊牙根為醫護加薪，其他醫院就會跟進。」

洪子仁表示，醫院依照其特性，例如都市型、非都市型醫院等，現行薪資不同，臨床業務工作量也不同，薪資不可一概而論，若要訂定「最低護理薪資保障」，必須仔細研擬，依照地區醫院、區域醫院、醫學中心等不同醫院層級，同時考量醫院所在地區城鄉差距，及醫療人員工作負荷等，分級訂出不同薪資標準。

不同醫院薪資結構有所不同，訂定最低薪資保障時，也該定義清楚，否則恐發生部分醫院將原先發6個月的年終獎金，因應最低工資限制，改為只發3個月，另3個月金額併入月薪，實際無法達到醫療機構為護理人員加薪目的，若最低工資訂定後，醫療機構薪資現況85%符合標準，「我就支持，因為後段班該被淘汰」，但若只有15%醫院符合，就表示護理薪資議題，需要更多討論。

洪子仁強調，比起訂定護理最低工資，不如透過「同儕自律」方式，有醫院率先「咬緊牙根」位醫護加薪，其他醫院就會跟進，帶來良性醫療互動循環，新光醫院明年將為護理人員每月全面加薪1800元，鎖定經常性薪資加薪，是因為Z世代年輕醫療人員，重視經常性薪資，提高年終獎金，年輕世代未必有感，盼讓加薪成為常態，而非單一事件，讓護理人員別再流失。

薪資 最低工資 洪子仁

