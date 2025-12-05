快訊

新光醫院砸1億明年全院加薪1800元 護理人員近3年薪資累積調幅25%

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院副院長洪子仁說，院內全體人員近3年間，已累計調薪14%，護理人員調薪25%，護理人員調薪後，計入簽約獎金等，起薪達6萬5100元，這讓院內護理人員離職率下降，從過去超過15%，降至目前不到8%。記者林琮恩／攝影
新光醫院今天在2025台灣醫療科技展，宣布明年1月1日起，調升全體員工薪資，每月加薪1800元，依員工薪資換算，平均調薪幅度達3.5%，該院副院長洪子仁說，院內全體人員近3年間，已累計調薪14%，護理人員調薪25%，護理人員調薪後，計入簽約獎金等，起薪達6萬5100元，這讓院內護理人員離職率下降，從過去超過15%，降至目前不到8%。

洪子仁說，本次加薪院方共花1億元，盼透過這次調薪，回應賴清德總統日前喊話醫療機構加薪，以及護理師護士公會訴求護理薪資增加的倡議，過去護理人員薪資一直不漲，讓不少護理人員離開職場，調薪不是為了與其他醫院「爭搶護理人員」，而是像其他領域，如長照機構、私人企業、保險公司、航空公司等搶人，讓護理師回流醫療機構。

新光醫院2023年11月至明年1月累計調薪幅度達25%，新進輪值三班護理人員薪資，已從5萬1000元調升至5萬2800元，若再加上新人到職第1個月核發的簽約獎金7萬元，及留任獎金及單位績效獎金等，白班護理人員每月平均薪資可達6萬5100元，且院方另提供4年免費住宿等福利措施。

洪子仁強調，醫療機構率先調薪，盼政府繼續投資醫療，加強醫界財務韌性，公私協力扭轉職場困境。

洪子仁表示，新冠疫情結束隔年，2023年國內開始爆發醫護出走、醫護關床潮，當時新光醫院降載關床數高達91床，經院方努力提高員工薪資及福利，截至今年9月新光醫院病房全開，已無降載關床情況，調薪是基本盤，對護理人員而言，在調薪之外的友善職場措施也很重要，另將結合人工智慧（AI）等科技，設法降低護理人員行政工作，讓醫療機構成為值得留下的職場。

馬偕紀念醫院則在11月9日舉辦145周年院慶運動會暨家庭日時即現場公布，為體恤所有辛苦的馬偕人，今年12月發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金4萬5000元，明年1月實施全面調薪3.5%，這也是馬偕連續3年調薪，總調薪幅度達10.6%。

