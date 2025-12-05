吃麵包怎讓血糖不竄高？中醫師：搭配1飲品控糖 效果勝過水跟茶

麵包種類口味多樣化，是不少人早餐、點心或宵夜的最佳選擇，但也有人擔心麵包吃多了會讓血糖飆升。中醫師高晧宇分享研究顯示，建議吃麵包搭配250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值可下降達30%，能有效抑制血糖上升。

高晧宇在YouTube頻道「Dr. Daniel Kao 高醫師說 X 好康中醫」表示，吃麵包時搭配一些酸的東西，對血糖調控有幫助。他分享一項研究實驗，受試者分成多組，每組都要吃100克的麵包，並且可以搭配水、紅茶或是250c.c.的檸檬汁，結果發現搭配檸檬汁的這一組，飯後血糖高峰比其他組還下降30%，而且飯後血糖上升的時間可以往後延35分鐘。

為何檸檬汁有如此效用？高晧宇醫師解釋這是因為酸性物質的東西，可以抑制身體裡「α-澱粉酶（Alpha-Amylase）」的產生，因此可以減緩血糖上升速度。

除了檸檬汁以外，喝醋也有效果，另外中藥裡也有很多酸的東西，例如烏梅、五味子等中藥材也有幫助，因此高晧宇建議飯後適量地喝一些酸性飲品，有助穩定血糖又促進消化。此外，他還在留言區表示，搭配油、醋、醬不只能提味，更能發揮醋穩定血糖的效果，加上橄欖油還能延緩澱粉吸收，對血糖友善又營養滿分。