優化兒童醫療2期投入135億元 衛福部組織改革事宜送行政院討論

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部推動「優化兒童醫療照護計畫」自2021年展開4年1期計畫，第2期計畫今年開始為期4年，2期全面擴張，涵蓋更多服務點與更完整的「全人照顧」概念，衛福部次長林靜儀表示，期待強化兒童醫療藥品及醫材韌性，至於衛福部組織改組，相關草案目前已送交行政院，將盡速完成。

「優化兒童醫療照護計畫」2期首年今舉行成果亮點發表。林靜儀致詞說，兒童照顧不應只是家庭或個人的任務，而是整個社區、整個國家的共同責任，自2021年起推動計畫，在面臨少子化與社會需求轉變的情況下，政府持續以兒童需求為核心，調整相關資源與制度，以確保每位兒童都能獲得適切的醫療與照顧支持。

林靜儀說，今年起計畫邁入第2期，政府投入135億元，目標是讓兒童照護更加普及與完善，並建置包含核心醫院、重點醫院與基層院所的三層級兒童照護網絡，衛福部也感謝第一線各層級醫療院所在不同角落協力，讓整體照護系統逐步成形。

林靜儀表示，「幼兒專責醫師制度」，目前已有26.8萬名兒童擁有專責醫師自出生起至後續各階段的健康照護。不僅讓醫療照顧更加完整，也能減輕家長過往需自行尋醫的負擔；當需要轉診時，專責醫師也能協助孩子更早獲得合適的醫療團隊支持。

而2期還有全人照顧亮點，其中「兒童困難診斷疾病平台」精進遠距會診機制，截至1今年5月底，共收案68位病童，其中66位完成檢測分析，已有28位獲得確定診斷，並接受後續治療，診斷率達42%。此成果與日本「罕見及未診斷疾病計畫（IRUD）」約43.8%的診斷率相當，並落在美國「Undiagnosed Diseases Network（UDN）」常見的25%至50%範圍內；「特需兒少視覺復能計畫」至今年10月底，提供全國862位特殊兒少個別化的視覺復能服務，包含自閉症兒童、先天性小眼症、罕見基因異常及多重障礙病童等。

林靜儀說，盡管部分需求族群個案數量不多，但身為高度發展的國家，政府有責任以多元、尊重的方式提供必要的醫療與社福服務，確保少數個案也不被忽略。

衛福部同步推出全新「計畫識別標誌（Logo）」，希望讓家長能快速辨識參與計畫、具高品質兒科照護能力的醫療院所。林靜儀表示，少子化時代下願意投入兒科與重難症照護的醫院並不多，因此希望透過識別系統加強曝光，讓專責醫師與投入兒科醫療的醫院獲得更多肯定。

林靜儀也說，兒童要用到的醫些特殊藥品及醫材，量小且難維持穩定，供應長期仰賴第一線專業人員與廠商合作，未來將透過跨單位平台調度。行政院昨通過「藥品韌性計畫」，其中也包含兒童醫療用藥。呼籲臨床醫療人員若有其他未被納入的兒科特殊藥品需求，可持續提供意見，以強化整體供應韌性。台灣兒童人口雖逐年下降，但兒童的需求不應因此被忽視。

至於賴清德總統提出衛福部未來將成立「兒少及家庭支持署」，林靜儀說，行政院已要求衛福部盡速完成相關專責單位事宜，相關組織法修法草案已送交行政院後續做討論。

