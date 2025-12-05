快訊

你真的吃全素？ 消基會發現1「植物肉」檢出動物性成分

聯合報／ 記者何定照／即時報導
消基會今公布2025全（純）素食品調查結果，發現有1件賣場號稱全素的商品檢出動物性成分（如圖）。圖／消基會提供
消基會今公布2025全（純）素食品調查結果，發現有1件賣場號稱全素的商品檢出動物性成分（如圖）。圖／消基會提供

植物肉近年大行其道，標榜全素或純素。消費者文教基金會（消基會）今公布2025全（純）素食品調查結果，發現有1件賣場號稱全素的商品檢出動物性成分，呼籲政府應主導建立素食標章或常態化檢驗機制，並修訂食安法第15條「攙偽或假冒」認定標準。

消基會今年8至9月在新北市及網路平台購買標榜「全素」或「純素」的樣品20件，產地包括台灣15件、中國大陸2件、日本2件及馬來西亞1件，檢測其動物性。結果其中一件產地為日本的「日冷 大豆植物肉」顯示有動物性，但販售的網路賣場卻稱其全素。

消基會指出，依據食安法第28條第1項「食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形」，此案若經主管機關判定廣告不實，依同法第45條可處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰等相關罰則。

消基會指出，當今採素食者的動機多元，包括宗教戒律、動物倫理、健康導向、環境永續與個人價值等，其中以宗教戒律與素食主義者最為嚴格，對動物性成分零容忍，任何摻葷或交叉汙染皆可能違反戒律或衝擊信仰。若植物肉及標榜全（純）素商品未經嚴格查驗即宣稱「全素」或「純素」，不僅誤導消費者，更可能引發信任危機與社會爭議。

但目前國際素食食品管理僅印度的素食標章具官方性質與法規效力，消基會表示，台灣雖有素食相關協會推動素食認證制度，但尚未建立政府主導的素食標章與常態化檢驗機制，缺乏法律罰則與強制查核機制，建議政府應主導建立素食標章或常態化檢驗機制。

消基會建議，主管機關應建立與國際同步的分類與命名原則，例如目前最受國際認可的歐洲素食聯盟（EVU）V-Label素食標章，來推動素食產品的成分鑑別技術標準，並加強源頭查核與標示管理，提供消費者素食品標章核實管道。

消基會也呼籲，中央主管機關應會同相關機關修訂食安法第15條「攙偽或假冒」之認定標準或建立相關認定辦法，以保障消費者權益。消費者購買前也應仔細閱讀成分標示。

對於業者，消基會建議進口業者應留意商品與國內標示差異，避免「Vegan」、「Vegetarian」等定義可能不同，標示應以我國《包裝食品宣稱為素食之標示規定》為主。

