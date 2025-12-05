快訊

台灣寶可夢中心開賣26款新品！超Q樹才怪「醜毛衣」、耶誕玩雪皮卡丘開搶

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

聽新聞
0:00 / 0:00

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
好市多示意圖。(美聯社)
好市多示意圖。(美聯社)

美式賣場好市多（Costco）黑五優惠造成會員瘋搶。市場認為，低價搶買就是怕物價上漲，現在萬物皆漲，接下來會員費恐將調漲。

好市多在2024年9月起，將美國和加拿大地區的會員年費調漲5美元，基本會員年費從60美元漲至65美元，黑鑽卡會員年費則從120美元漲至130美元，日韓也已調漲，已是全球政策趨勢。

對於台灣下一步是否也將調漲會員費？好市多表示，好市多一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，我們都會主動通知會員，再次感謝會員的支持。

今年黑五優惠又多又殺，各賣場湧入人潮驚人，會員們都有同感，「今年黑五的人潮很誇張欸。」有會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，這次黑五搶購潮，不論男女老少都在為衛生棉奔跑，她詢問大家還記得自己曾經為了買什麼在賣場裡面奔跑嗎？她的經驗有香菜洋芋片、樂高行李箱，最有印象的是2017年的義美厚奶茶，每次搶購時覺得自己買到推不動了，但望眼過去旁邊推車更厲害！她認為，因物價上漲造成大家搶購，面對物價飆漲，接下來漲價商品不知為何，她個人希望衛生紙不要漲，也覺得最有可能漲的應該是會員費。

貼文引發熱議，大家搶購品五花八門，有迪士尼拼圖、FILA 老爹鞋樂、烤雞；義美厚奶茶大家最深刻，「那時候真的惡夢」；樂高行李箱也很搶手，「一口氣買五個。」還有人列出歷年來搶購戰績松露巧克力、西雅圖極品拿鐵(整卡車搬走、義美厚奶茶(失敗超多次)。衛生棉更是兵家必爭之地，一下手就是好幾箱。網友們說，好市多就是「特價還會更低價」，衛生紙特價必搶、冷凍蔬菜也很便宜。大家搶買力驚人，「應該辦一個好市多推車超滿比賽，一定很精彩。」

網友們擔心萬物皆漲，恐怕會員費也會跟著漲。「我也覺得下一個漲的是會員費，韓國日本美國都漲了。」、「台灣的會員費漲是一定的，畢竟其他國家都在漲。」有會員也說，「今年沒漲會員費蠻驚訝的，因為一直有討論。」

好市多 商品 物價 黑五

延伸閱讀

台中精機舊廠 將變好市多

好市多台中第三店落腳這裡！地主透露：正朝這方向前進

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

中市府公布好市多選址為炒地皮？盧秀燕舉輝達為例：不贊成反商情緒

相關新聞

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

美式賣場好市多（Costco）黑五優惠造成會員瘋搶。市場認為，低價搶買就是怕物價上漲，現在萬物皆漲，接下來會員費恐將調漲...

獨／航空儀容改革再進一步 華航開放空服戴眼鏡、運動便鞋正評估中

未來旅客搭機，有機會看到戴著眼鏡執勤的空服員了。中華航空昨天內部宣布開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區...

熱帶低壓生成 有機會增強為「洛鞍」颱風 氣象署曝侵台機率

菲律賓東南方海面今天上午8時生成一個熱帶性低氣壓TD32，未來路徑來看，以低緯度往西的方向前進，雖然有形成颱風的趨勢，但...

「外送專法」進入審議…點外送會變貴嗎？一次看懂多方攻防

「這些，應該都點得到！」用手機隨時點購外送服務已是台灣人的日常，從平台到街口騎士、從小店到消費者已形成一條綿密的產業鏈。目前外送專法正在立院審議，究竟外送會不會變貴、相關的從業人員和店家權益會有什麼影

罕見植牙X光片「嘴裡一台賓士」 牙醫示警1問題：後續處置棘手

一名牙醫助理近日在社群平台貼出一張植牙X光片，因植牙數量相當驚人，被網友形容「像一台賓士在嘴裡」，也有人誤以為是滿嘴AirPods，引發熱議。多名牙醫與牙科從業人員也加入留言，指出此案例疑似已有「植體周圍炎」，後續處置恐相當棘手。

健保給付億元AADC缺乏症基因治療遭疑 病團發聲：想陪孩子老去

近期衛福部健保署宣布給付要價1億元的罕見疾病AADC缺乏症治療，引發醫界論戰，有人質疑明明是國內研發的藥物，為何定價如此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。