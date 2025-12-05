憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

美式賣場好市多（Costco）黑五優惠造成會員瘋搶。市場認為，低價搶買就是怕物價上漲，現在萬物皆漲，接下來會員費恐將調漲。

好市多在2024年9月起，將美國和加拿大地區的會員年費調漲5美元，基本會員年費從60美元漲至65美元，黑鑽卡會員年費則從120美元漲至130美元，日韓也已調漲，已是全球政策趨勢。

對於台灣下一步是否也將調漲會員費？好市多表示，好市多一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，我們都會主動通知會員，再次感謝會員的支持。

今年黑五優惠又多又殺，各賣場湧入人潮驚人，會員們都有同感，「今年黑五的人潮很誇張欸。」有會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，這次黑五搶購潮，不論男女老少都在為衛生棉奔跑，她詢問大家還記得自己曾經為了買什麼在賣場裡面奔跑嗎？她的經驗有香菜洋芋片、樂高行李箱，最有印象的是2017年的義美厚奶茶，每次搶購時覺得自己買到推不動了，但望眼過去旁邊推車更厲害！她認為，因物價上漲造成大家搶購，面對物價飆漲，接下來漲價商品不知為何，她個人希望衛生紙不要漲，也覺得最有可能漲的應該是會員費。

貼文引發熱議，大家搶購品五花八門，有迪士尼拼圖、FILA 老爹鞋樂、烤雞；義美厚奶茶大家最深刻，「那時候真的惡夢」；樂高行李箱也很搶手，「一口氣買五個。」還有人列出歷年來搶購戰績松露巧克力、西雅圖極品拿鐵(整卡車搬走、義美厚奶茶(失敗超多次)。衛生棉更是兵家必爭之地，一下手就是好幾箱。網友們說，好市多就是「特價還會更低價」，衛生紙特價必搶、冷凍蔬菜也很便宜。大家搶買力驚人，「應該辦一個好市多推車超滿比賽，一定很精彩。」

網友們擔心萬物皆漲，恐怕會員費也會跟著漲。「我也覺得下一個漲的是會員費，韓國日本美國都漲了。」、「台灣的會員費漲是一定的，畢竟其他國家都在漲。」有會員也說，「今年沒漲會員費蠻驚訝的，因為一直有討論。」