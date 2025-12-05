聽新聞
賴清德出席亞太腎臟醫學會 盼2035年居家透析盛行率達18％
賴清德總統上午在台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯陪同下，出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕式，進場時賴總統揮手向來賓致意，致詞後因在總統府有記者會，隨即離開。
賴總統致詞表示亞太腎臟醫學會議，是亞太地區腎臟醫學界，最具影響力的國際盛會。台灣睽違25年再次舉辦此會議，意義重大，我要歡迎全球的醫學界領袖來到台灣，更要向亞太腎臟醫學會（APSN），以及台灣腎臟醫學會（TSN）的努力，表達最誠摯的感謝。
賴清德總統感謝台灣腎臟醫學會、衛福部與國際腹膜透析學會的貢獻，發布「台灣居家透析白皮書」。這份藍圖象徵著台灣突破「只能在醫院治療」的框架，希望讓需要透析的病人，不再只能往醫院跑，而是能在家中、安全地接受治療。
賴總統也表示將致力實踐台灣居家透析白皮書的願景，與ISPD及國際居家透析聯盟（IHDC）等國際醫療組織合作，讓更多患者能夠在家中，安全地接受透析，提升生活品質，並在 2035 年，實現居家透析盛行率，達到百分之18的目標。
