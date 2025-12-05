鯛魚排藥檢案出包究責！高市衛生局：最高會到副局長

高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，結果大搞烏龍，衛生局長黃志中今早表示，機器沒有問題，是有人改變設定，有第二個人按慣性作業，沒有重新檢視設定有沒無變更，這是一個錯誤，全案已由司法介入調查，懲處層級最高會到副局長，業者若求償，依國賠「該負責的就會負責」。

黃志中表示，養殖業者對此案提出質疑後，衛生局重新檢視哪裡出問題，這是第三次複驗，包括報告產出，QA、QC等條件，再回到電腦後台，整個程序複雜，至昨天始發現，過去沒有人會去動的設定，卻遭更動。此事今日已派員向業者致歉。

他表示，依電腦紀錄，這台機器就是已離職的助理操作的，目前檢警已經調查，這部分他未被告知此人動機，但當事人承認有更改設定。

媒體質疑為何複核機制，黃志中表示，第二個人有複核，按慣性把程序跑過一遍，但未重新檢視有無變更設定，這是錯誤的，「應注意卻被變動，這是錯誤的」。

至於為何上月27日提出檢驗結果，衛生局遲至昨天才發現電腦設定有問題？黃志中指業者提出質疑後隔一天 ，衛生局認為業者送驗的產品與他們採檢的生產日期相差一天，不是同一塊魚肉，但後來再思考，有哪個環節可能出問題。

針對後續究責，黃志中指市長已明確說明，不會只究責操作人員，相關主管也會究責，目前層級是到副局長。至於求償，會按照國賠，「該負責就負責」。