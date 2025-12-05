快訊

台灣寶可夢中心開賣26款新品！超Q樹才怪「醜毛衣」、耶誕玩雪皮卡丘開搶

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

聽新聞
0:00 / 0:00

洗腎病人逾9萬⋯「腎臟科醫師」賴總統定目標：2035年18%患者居家透析

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統今天受邀出席「亞太腎臟醫學會議（ACPN）」，他以全英文致詞，提到我國透析年齡標準化發生率已下降，但政府將持續努力，確保疾病治療得到更好成效。記者林琮恩／攝影
賴清德總統今天受邀出席「亞太腎臟醫學會議（ACPN）」，他以全英文致詞，提到我國透析年齡標準化發生率已下降，但政府將持續努力，確保疾病治療得到更好成效。記者林琮恩／攝影

台灣被稱為洗腎王國，因末期腎病需血液透析的病人居高不下，去年人數達9.7萬人。賴清德總統今天受邀出席「亞太腎臟醫學會議（ACPN）」，他以全英文致詞，提到我國透析年齡標準化發生率已下降，但政府將持續努力，確保疾病治療得到更好成效，在宅醫療為國內重要發展趨勢，為提升洗腎病人治療及生活品質，政府已設定2035年之前，居家透析比率要達到18%目標。

賴清德表示，時隔25年在次舉辦亞太腎臟醫學會議，對我國而言意義重大，腎臟病是國際公共衛生重要挑戰，而國內約累計9萬名確診末期腎臟疾病，需不同形式透析的患者，不僅花費15億美元（約台幣470億）醫療費用，也對國人健康造成重大衝擊，身為一名腎臟科醫師，他深感腎臟健康，為民眾健康與福祉重要支柱之一。

目前我國選擇居家腹膜透析的腎病病人比率，尚不及8%。賴清德說，我國透析年齡標準化發生率，已從2005年每百萬人318人，下降至2022年為每百萬人290人，政府將持續努力，確保腎病預防及治療策略取得成效，在宅醫療為國內發展重點，讓醫療進入社區、進入民眾家中，可讓治療更永續、更能以病人為中心，為此，政府已設定目標，要在2035年，讓居家透析病人比率，達18%。

賴清德提到，我國在政策方面，提升腎病患者照顧，盼透過成人健檢等各項早期篩檢措施，及早找出患者，而高血壓、高血糖、高血脂為腎臟疾病重要風險，去年開始政府推動健康台灣888計畫，其目標就是幫助民眾及早揪出慢性病問題，並透過適當醫療介入、生活型態管理，提升民眾健康，另衛福部近期提高降血糖藥「SGLT-2抑制劑」治療覆蓋率，盼延緩慢性病人病情進展。

國健署長沈靜芬於大會會前記者會時提到，我國40歲以上民眾，腎功能異常者占比達1成，若再加上三高疾病，有慢性疾病困擾者高達3成之多，三高與慢性腎病防治密不可分，國健署在成人預防保健項目中，除量測病人各項生理數值，掌握病情發展，也加入腎病衛教資源，盼提升病人疾病識能，讓其「看得到、聽得懂、做得到」，這不僅能減輕疾病負擔，也能減少健保壓力及醫療費用消耗。

病人 腎臟病 賴清德

延伸閱讀

台灣人要翻牆看小紅書 侯漢廷酸：賴總統做到了！

【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？

藍批賴總統未回應產業外移疑慮 1.25兆軍購只寫給外媒看

副總統接見崇越論文得主 盼為全球性問題尋找新解方

相關新聞

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

美式賣場好市多（Costco）黑五優惠造成會員瘋搶。市場認為，低價搶買就是怕物價上漲，現在萬物皆漲，接下來會員費恐將調漲...

獨／航空儀容改革再進一步 華航開放空服戴眼鏡、運動便鞋正評估中

未來旅客搭機，有機會看到戴著眼鏡執勤的空服員了。中華航空昨天內部宣布開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區...

熱帶低壓生成 有機會增強為「洛鞍」颱風 氣象署曝侵台機率

菲律賓東南方海面今天上午8時生成一個熱帶性低氣壓TD32，未來路徑來看，以低緯度往西的方向前進，雖然有形成颱風的趨勢，但...

「外送專法」進入審議…點外送會變貴嗎？一次看懂多方攻防

「這些，應該都點得到！」用手機隨時點購外送服務已是台灣人的日常，從平台到街口騎士、從小店到消費者已形成一條綿密的產業鏈。目前外送專法正在立院審議，究竟外送會不會變貴、相關的從業人員和店家權益會有什麼影

罕見植牙X光片「嘴裡一台賓士」 牙醫示警1問題：後續處置棘手

一名牙醫助理近日在社群平台貼出一張植牙X光片，因植牙數量相當驚人，被網友形容「像一台賓士在嘴裡」，也有人誤以為是滿嘴AirPods，引發熱議。多名牙醫與牙科從業人員也加入留言，指出此案例疑似已有「植體周圍炎」，後續處置恐相當棘手。

健保給付億元AADC缺乏症基因治療遭疑 病團發聲：想陪孩子老去

近期衛福部健保署宣布給付要價1億元的罕見疾病AADC缺乏症治療，引發醫界論戰，有人質疑明明是國內研發的藥物，為何定價如此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。