洗腎病人逾9萬⋯「腎臟科醫師」賴總統定目標：2035年18%患者居家透析

台灣被稱為洗腎王國，因末期腎病需血液透析的病人居高不下，去年人數達9.7萬人。賴清德總統今天受邀出席「亞太腎臟醫學會議（ACPN）」，他以全英文致詞，提到我國透析年齡標準化發生率已下降，但政府將持續努力，確保疾病治療得到更好成效，在宅醫療為國內重要發展趨勢，為提升洗腎病人治療及生活品質，政府已設定2035年之前，居家透析比率要達到18%目標。

賴清德表示，時隔25年在次舉辦亞太腎臟醫學會議，對我國而言意義重大，腎臟病是國際公共衛生重要挑戰，而國內約累計9萬名確診末期腎臟疾病，需不同形式透析的患者，不僅花費15億美元（約台幣470億）醫療費用，也對國人健康造成重大衝擊，身為一名腎臟科醫師，他深感腎臟健康，為民眾健康與福祉重要支柱之一。

目前我國選擇居家腹膜透析的腎病病人比率，尚不及8%。賴清德說，我國透析年齡標準化發生率，已從2005年每百萬人318人，下降至2022年為每百萬人290人，政府將持續努力，確保腎病預防及治療策略取得成效，在宅醫療為國內發展重點，讓醫療進入社區、進入民眾家中，可讓治療更永續、更能以病人為中心，為此，政府已設定目標，要在2035年，讓居家透析病人比率，達18%。

賴清德提到，我國在政策方面，提升腎病患者照顧，盼透過成人健檢等各項早期篩檢措施，及早找出患者，而高血壓、高血糖、高血脂為腎臟疾病重要風險，去年開始政府推動健康台灣888計畫，其目標就是幫助民眾及早揪出慢性病問題，並透過適當醫療介入、生活型態管理，提升民眾健康，另衛福部近期提高降血糖藥「SGLT-2抑制劑」治療覆蓋率，盼延緩慢性病人病情進展。

國健署長沈靜芬於大會會前記者會時提到，我國40歲以上民眾，腎功能異常者占比達1成，若再加上三高疾病，有慢性疾病困擾者高達3成之多，三高與慢性腎病防治密不可分，國健署在成人預防保健項目中，除量測病人各項生理數值，掌握病情發展，也加入腎病衛教資源，盼提升病人疾病識能，讓其「看得到、聽得懂、做得到」，這不僅能減輕疾病負擔，也能減少健保壓力及醫療費用消耗。