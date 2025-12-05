快訊

未來1周不定時短暫雨 北台灣下周一急降溫 中南部日夜溫差劇烈

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
未來1周天氣以東北季風或偏東風的環境為主，迎風面不定時有短暫降雨，北台灣地區溫度的變化偏大，中南部地區留意日夜溫差偏大的現象。記者林伯東／攝影
未來1周天氣以東北季風或偏東風的環境為主，迎風面不定時有短暫降雨，北台灣地區溫度的變化偏大，中南部地區留意日夜溫差偏大的現象。記者林伯東／攝影

未來1周天氣以東北季風或偏東風的環境為主，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，迎風面不定時有短暫降雨，北台灣地區溫度的變化偏大，中南部地區留意日夜溫差偏大的現象。

葉致均表示，今天以東北季風的環境為主，迎風面的大台北和東半部地區雲量偏多，西半部地區晴朗穩定的天氣。菲律賓東南方海面今天上午8時生成一個熱帶性低氣壓，未來路徑來看，以低緯度往西的方向前進，雖然有稍微發展的的趨勢，但影響台灣的機率偏低。

今天西半部地區晴朗無雲天氣型態為主，低溫的表現上相當明顯。葉致均表示，新竹以南地區有明顯低溫狀況發生，主要是因為沒有雲，輻射冷卻作用明顯。

今天平地最低溫出現在新竹關西11.3度，嘉義竹崎11.9度，葉致均表示，雲林、台南、苗栗、南投、彰化也大概只有12、13度低溫。明後兩天新竹以南地區早晚可能也會有明顯低溫出現，清晨外出活動做好保暖工作。

今天主要降水回波在基隆北海岸、東半部沿海地區為主，葉致均表示，目前為基隆北海岸、東北角有降雨情況出現。東半部沿海如果有降水回波移入，在花東沿海地區也是有降雨情況發生。今天整個迎風面要注意不定時短暫降雨出現。

未來1周天氣，葉致均表示，高壓系統有逐漸出海趨勢，台灣附近風場轉為吹偏東北東風環境為主，明後兩天高壓東移情況愈來愈明顯，明天、周日整體偏東風，溫度上來講有逐漸回升趨勢。

葉致均表示，周日晚上開始，大陸北方高壓逐漸南下，所以下周一、下周二會是下一波東北季風影響的天氣型態，風場上轉為偏東北風的環境，但是很快在下周三高壓逐漸出海，環境轉為偏東風為主。

他說，今天桃園以北、東半部地區，甚至恆春半島一帶，不定時有短暫降雨出現。整個東北角和宜蘭地區，可能下半天開始雨勢上變得比較明顯。明天、周日隨著環境轉為偏東風，北海岸、東半部地區、大台北山區東側這一帶，可能還是會有降雨情況出現。

下周一、下周二有下一波東北季風影響，葉致均表示，這波東北季風所帶來的水氣偏多，所以在桃園以北、東半部地區降雨情況上，和這幾天相比會比較明顯。基隆北海岸、宜蘭地區、雙北山區，會有降大雨勢發生，這兩天外出活動要攜帶雨具備用。下周三東北季風減弱，水氣上較為明顯減少，迎風面降雨將轉趨零星。

至於中南部地區和外島部分，葉致均表示，天氣上來講沒有受到太大影響，以晴到多雲天氣為主。

溫度趨勢，葉致均表示，今天還是受到東北季風影響，北部和宜蘭整天氣溫不到20度，感受上偏涼。中南部、花東高溫上22至26度左右，比較舒適。

明天、周日隨著東北季風逐漸減弱，氣溫明顯回升，北台灣就有比較明顯回升狀況。葉致均表示，甚至到周日高溫可以來到25至28度左右，相當溫暖舒適。夜晚清晨可能輻射冷卻情形比較明顯，中部以北、宜蘭低溫有機會來到15、16度，南部、花東20度左右。新竹以南地區局部地區可能有12、13度溫度出現。

葉致均表示，中南部日夜溫差相當大，可以來到相差10度以上情形，早出晚歸留意溫度上的變化。

下周一開始，隨著下一波東北季風開始影響，北台灣地區溫度上明顯下降，不過葉致均表示，這波東北季風帶來的冷空氣並不是說太多，所以只有北台灣地區高溫明顯下降，大約落在21至23度左右，其他地方溫度上沒有太大變化。下周三之後隨著東北季風逐漸減弱，氣溫上有逐步回升情形。

未來1周東北風到偏東風影響為主，葉致均表示，所以在迎風面地區有降雨情況出現。特別提醒，下周一、下周二在基隆北海岸、宜蘭、雙北山區有較大雨勢發生機會。而在新竹以南地區，留意日夜溫差偏大情形。東北季風影響期間，沿海地區、恆春和各離島風力偏強。周日、下周一清晨，苗栗以南可能有霧的情形發生，行車用路注意交通安全。

今天低溫分布。圖／中央氣象署提供
今天低溫分布。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

