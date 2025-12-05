首份慢性腎病年報揭血壓控制僅3成達標 石崇良：推動整合照護模式

台灣被稱為「洗腎王國」，透析病人數居高不下，台灣腎臟醫學會與國家衛生研究院合作推動「台灣腎病年報」多年，今年首度發布亞太地區第一分「早期腎病年報」，將腎病預防從末期腎病向前推動至早期，高血壓、高血糖、高血脂「三高」為腎病惡化風險因子，若不審慎控制，病情持續進展，最終病人需要洗腎，本次年報首度揭露，國內慢性腎病病人，僅3成血壓控制達標。

衛福部長石崇良說，我國新發生洗腎率趨緩，但進入超高齡社會，慢性腎病壓力愈來愈大，為避免需透析的末期腎病患者持續累積，須將資源投入早期預防照顧，今年衛福部整理國內各項介入計畫，推動整合性照護模式，讓腎病患者除用藥外，也可借助醫療人員專業知識，協助改變生活習慣，另在腎臟醫學會、國衛院合作下，首度完成早期腎病年報，其資料可作為政策實證依據。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成說，近年加入照護計畫的高風險、及高風險腎病患者比率下降，表示國內腎病治療策略朝向早期介入、預防方向發展，醫療團隊著重早期慢性腎病患者照護，有助於延緩疾病惡化，減少併發症發生率。

三高為慢性腎病進展及惡化重要風險因子。許志成表示，本次年報調查結果發現，慢性腎病患者中，8成患者血脂控制達標，近6成患者血糖控制穩定，但在血壓方面控制較不理想，以130毫米汞柱為目標，僅3成患者達標，如何進一步提升三高控制率，是慢性腎病防治不可忽視的重點。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯說，若能讓腎病疾病進程，停留於慢性腎病，可減少急性腎損傷4.8倍，降低死亡率5.7倍，住院率也會顯著減少，且早期腎病治療碳排較低，隨即病發展，治療造成的碳排逐漸攀升，我國每年因照顧末期腎病患者產生的碳排量，高達7.64噸以上，早期發現、治療不僅減少病人疾病負擔，對環境永續也有幫助。

石崇良說，年報資料有助找出腎病風險因子，作為未來發展精準照顧時的預測標的，同時也可幫助數位醫療發展，包括導入人工智慧（AI）協助腎病患者照顧，同時，透過國際交流，盼獲得更多國際專家評論，供國內學者專家檢討，未來將這份年報做得更好，並藉由更多倡議，與更多國家進行資料分享，共推動腎病照顧。