快訊

台灣寶可夢中心開賣26款新品！超Q樹才怪「醜毛衣」、耶誕玩雪皮卡丘開搶

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

首份慢性腎病年報揭血壓控制僅3成達標 石崇良：推動整合照護模式

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良說，我國新發生洗腎率趨緩，但進入超高齡社會，慢性腎病壓力愈來愈大，為避免需透析的末期腎病患者持續累積，須將資源投入早期預防照顧。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良說，我國新發生洗腎率趨緩，但進入超高齡社會，慢性腎病壓力愈來愈大，為避免需透析的末期腎病患者持續累積，須將資源投入早期預防照顧。記者林琮恩／攝影

台灣被稱為「洗腎王國」，透析病人數居高不下，台灣腎臟醫學會與國家衛生研究院合作推動「台灣腎病年報」多年，今年首度發布亞太地區第一分「早期腎病年報」，將腎病預防從末期腎病向前推動至早期，高血壓、高血糖、高血脂「三高」為腎病惡化風險因子，若不審慎控制，病情持續進展，最終病人需要洗腎，本次年報首度揭露，國內慢性腎病病人，僅3成血壓控制達標。

衛福部長石崇良說，我國新發生洗腎率趨緩，但進入超高齡社會，慢性腎病壓力愈來愈大，為避免需透析的末期腎病患者持續累積，須將資源投入早期預防照顧，今年衛福部整理國內各項介入計畫，推動整合性照護模式，讓腎病患者除用藥外，也可借助醫療人員專業知識，協助改變生活習慣，另在腎臟醫學會、國衛院合作下，首度完成早期腎病年報，其資料可作為政策實證依據。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成說，近年加入照護計畫的高風險、及高風險腎病患者比率下降，表示國內腎病治療策略朝向早期介入、預防方向發展，醫療團隊著重早期慢性腎病患者照護，有助於延緩疾病惡化，減少併發症發生率。

三高為慢性腎病進展及惡化重要風險因子。許志成表示，本次年報調查結果發現，慢性腎病患者中，8成患者血脂控制達標，近6成患者血糖控制穩定，但在血壓方面控制較不理想，以130毫米汞柱為目標，僅3成患者達標，如何進一步提升三高控制率，是慢性腎病防治不可忽視的重點。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯說，若能讓腎病疾病進程，停留於慢性腎病，可減少急性腎損傷4.8倍，降低死亡率5.7倍，住院率也會顯著減少，且早期腎病治療碳排較低，隨即病發展，治療造成的碳排逐漸攀升，我國每年因照顧末期腎病患者產生的碳排量，高達7.64噸以上，早期發現、治療不僅減少病人疾病負擔，對環境永續也有幫助。

石崇良說，年報資料有助找出腎病風險因子，作為未來發展精準照顧時的預測標的，同時也可幫助數位醫療發展，包括導入人工智慧（AI）協助腎病患者照顧，同時，透過國際交流，盼獲得更多國際專家評論，供國內學者專家檢討，未來將這份年報做得更好，並藉由更多倡議，與更多國家進行資料分享，共推動腎病照顧。

患者 病患 醫學會

延伸閱讀

台灣鯛禁藥超標烏龍一場 衛福部長石崇良：交由高雄衛生局處置

B肝帶原未追蹤 免費超音波揪出8公分惡性腫瘤

政院拍板4年240億增國家藥物韌性 藥品供應不足可專案進口

台大爆肺結核個案 衛福部長石崇良：已匡列約900名接觸者

相關新聞

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

美式賣場好市多（Costco）黑五優惠造成會員瘋搶。市場認為，低價搶買就是怕物價上漲，現在萬物皆漲，接下來會員費恐將調漲...

獨／航空儀容改革再進一步 華航開放空服戴眼鏡、運動便鞋正評估中

未來旅客搭機，有機會看到戴著眼鏡執勤的空服員了。中華航空昨天內部宣布開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區...

熱帶低壓生成 有機會增強為「洛鞍」颱風 氣象署曝侵台機率

菲律賓東南方海面今天上午8時生成一個熱帶性低氣壓TD32，未來路徑來看，以低緯度往西的方向前進，雖然有形成颱風的趨勢，但...

「外送專法」進入審議…點外送會變貴嗎？一次看懂多方攻防

「這些，應該都點得到！」用手機隨時點購外送服務已是台灣人的日常，從平台到街口騎士、從小店到消費者已形成一條綿密的產業鏈。目前外送專法正在立院審議，究竟外送會不會變貴、相關的從業人員和店家權益會有什麼影

罕見植牙X光片「嘴裡一台賓士」 牙醫示警1問題：後續處置棘手

一名牙醫助理近日在社群平台貼出一張植牙X光片，因植牙數量相當驚人，被網友形容「像一台賓士在嘴裡」，也有人誤以為是滿嘴AirPods，引發熱議。多名牙醫與牙科從業人員也加入留言，指出此案例疑似已有「植體周圍炎」，後續處置恐相當棘手。

健保給付億元AADC缺乏症基因治療遭疑 病團發聲：想陪孩子老去

近期衛福部健保署宣布給付要價1億元的罕見疾病AADC缺乏症治療，引發醫界論戰，有人質疑明明是國內研發的藥物，為何定價如此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。