醉客鬧機艙遭日航警架離 台灣虎航：滋擾零容忍

昨晚台灣虎航1架名古屋飛往桃園航班，有旅客疑因酒醉在機內大鬧。台灣虎航說，以飛安第一為營運基石，對旅客滋擾事件零容忍，因該名本國籍旅客不願配合，通報日本航警並拒載。

有網友昨天在社群平台發文，搭乘台灣虎航IT-207名古屋前往桃園航班，有數名航警登機，後續發現有名疑似酒醉旅客在座位上喧鬧。

台灣虎航今天透過文字訊息回應，關於昨天台灣虎航IT-207名古屋前往桃園航班，1名本國籍旅客疑因酒醉而在機內情緒激動且以言語滋擾，行為包括干擾組員、不願配合起飛前檢查、對組員咆哮等。

台灣虎航指出，當下由機長按規定對該旅客簽發警告信函，後經客艙事務長對其宣讀警告信函，希望制止不理性行為，但旅客仍不願配合。最後由地勤人員代為通報日本中部名古屋機場航警，並對該名旅客執行拒載程序，這起事件導致此航班延誤48分鐘。

台灣虎航強調，以飛安第一為營運基石，且對旅客滋擾事件一貫零容忍，對於這次事件肯定組員的表現及應對方式。