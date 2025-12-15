GREEN&SAFE年菜預購開跑 早鳥獨享永豐金股票禮品卡

優質蛋白年菜組。 圖／GREEN&SAFE 提供

永豐餘生技旗下有機食材領導品牌 GREEN&SAFE宣布 2026年菜預購與新春禮盒正式開跑，今年以「真食物更有好味道」為核心，推出四款年菜套組與九款新春禮盒，以可溯源、無添加、永續耕作的食材，打造兼具傳統文化與現代健康理念的節慶美味。即日起至2025年12月31日止，凡預購指定年菜套組，還可獲得 永豐金證券股票禮品卡500元，為新年帶來兼具美味與增值的雙重祝福。

首創「優質蛋白年菜組」 高蛋白×低碳水×均衡油脂 打造健康新選擇

面對現代人對年節飲食高油、高鹽的疑慮，GREEN&SAFE今年推出業界首創 「優質蛋白年菜組」，以高蛋白、低碳水與均衡油脂為設計核心，整套蛋白質含量達295g、總碳水僅326g，適合健身飲控族群及重視飲食均衡的家庭。

套組共六道佳餚，兼具亮點與營養，包括：

• 烏參燴八珍煲：以雞骨高湯慢熬黑玉烏參與澳洲牛筋，膠質豐富。

• 羊肚菌鮮栗荷葉飯：糙米與紫米調配，加入羊肚菌、栗子、松子與銀杏。

• 剁椒圓鱈：選用南極深海圓鱈，搭佐手釀剁椒醬。

• 陳年紹興醉白蝦：海水生態鮮蝦搭配安心中藥材。

• 滷牛腱心與腐皮三絲捲則為深受消費者喜愛的經典熱銷款。

早鳥價3,188元，加碼贈送獨家新品酪梨豬鮮蝦千張餃，蛋白質較市售同類高30%，熱量少34%，並使用富含 Omega-3 的紫蘇油，是健康族群的年度新品焦點。

山海樓聯名經典套組。 圖／GREEN&SAFE 提供

山海樓聯名經典套組 米其林星級料理在家輕鬆享用

GREEN&SAFE與台灣知名台菜餐廳 山海樓 再度聯名，打造十道富含傳統底蘊的珍饌年菜，包括佛跳牆、野生白鯧米粉、甘蔗燻雞等名菜，運用鮑魚、烏參、干貝、白鯧等珍稀食材，完整呈現米其林星級台味。

套組重點菜色包括：

• 山海樓聯名佛跳牆：放養古早雞、北海道干貝與鮑魚細熬並添加花椒、烏參、栗子等食材，湯頭濃郁甘甜。

• 野生白鯧米粉：現流白鯧搭配自製油蔥酥與純米米粉。

• 甘蔗燻雞：金黃油亮，帶焦糖與甘蔗香甜。

• 達那滷鮑魚：以泰雅族香料「達那」入味，香氣分層細緻。

整套十道，適合 8–10 人享用。

早鳥價 9,580 元，再加贈 台灣野生烏魚子（市價 1,680 元）。

福氣年菜組。 圖／GREEN&SAFE 提供

經典年菜組與福氣年菜組 高CP值家庭必買

GREEN & SAFE 也推出多款符合一般家庭需求的全方位組合：

經典年菜組（8+1道）

含紅燒海鮮羹、五柳枝、甘蔗燻雞腿、紹興醉白蝦、滷豬腳、鮮蝦水餃、蝦捲與黑豬香腸等。

早鳥價2,990元，加贈黃金干貝蘿蔔糕。

福氣年菜組（8+1道）

集結達那滷鮑魚、現撈野生大白鯧與干貝鮑魚燉雞湯等高級菜色，另配羊肚菌鮮栗荷葉飯、乾燒明蝦、無錫排骨等深受家庭喜愛的料理。

12/31 前預購享 最高 8 折起，加贈 日本宮崎冷凍段木香菇。

四大年菜組均採用可溯源、無化學添加的永續食材，並以低加工方式保留食材本味，打造安心團圓饗宴。

經典年菜組。 圖／GREEN&SAFE 提供

九款新春禮盒上市 以永續與手作傳遞新年心意

GREEN&SAFE2026新春禮盒以「有機、無添加、少加工」為主軸，共九款選擇，涵蓋油品、調味、零食、乾貨等多元日常場景。其中最具亮點的為 「永續好食・林蔭之森禮盒」，四款產品皆來自森林友善耕作：

• 鳳林土肉桂茶：採葉不伐木、無咖啡因、木質甜香。

• 卑南咖啡蛋捲：混林農法生產，蛋香與咖啡香濃郁。

• 瑞穗可可馬告米香：馬告與刺蔥原生種風味，與可可交織增添層次。

• 瑞穗刺蔥菜圃餅：自然栽植刺蔥與在地小麥製成，支持友善耕作與減碳行動。

林蔭之森禮盒。 圖／GREEN&SAFE 提供

另一熱銷款「山海逸品禮盒」則集結日本北海道干貝、有機鈕扣菇、山海烏魚子小卷醬與山海樓醬油漬蘿蔔，皆以低加工、無添加方式呈現食材本真風味。

GREEN&SAFE希望透過友善森林與永續產品，讓每一次送禮都是支持土地的溫柔行動。

山海逸品禮盒。 圖／GREEN&SAFE 提供

多重預購優惠 股票禮品卡限量送

• 早鳥預購 最高8折起

• 加購任一款年菜再享9折

• 單筆滿1,500元免運宅配

• 指定年菜套組加贈 永豐金證券股票禮品卡500元（2026/4/7前兌換）

消費者加入永豐餘生技APP，於旗下任一品牌消費即可共享點數累積與折抵，並享會員專屬等級制度、優惠券及不定期驚喜禮遇，讓美味與回饋走進日常。

【訂購資訊】

• 預購時間：即日起～2025/12/31

• GREEN&SAFE官網：https://www.green-n-safe.com/

• 客服專線：0800-581-345

• 加入會員：https://pse.is/64ztn3

