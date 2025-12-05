快訊

獨／航空儀容改革再進一步 華航開放空服戴眼鏡、運動便鞋正評估中

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
華航昨天內部宣布開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。未來華航也研議讓空服在機上執勤時可穿自購的運動便鞋，減輕長時間站立與步行造成的腳步負擔。圖／聯合報系資料照片
華航昨天內部宣布開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。未來華航也研議讓空服在機上執勤時可穿自購的運動便鞋，減輕長時間站立與步行造成的腳步負擔。圖／聯合報系資料照片

未來旅客搭機，有機會看到戴著眼鏡執勤的空服員了。中華航空昨天內部宣布開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。未來華航也研議讓空服在機上執勤時可穿自購的運動便鞋，減輕長時間站立與步行造成的腳步負擔。

空服工作在滿載航班時不僅忙碌，還必須適應時差、客艙空間內的乾燥狀態等，經常眼睛、皮膚或身體狀況會出問題，但因為工作規定，就算有近視者也必須去矯正或配戴隱形眼鏡執勤。但未來旅客有機會在華航班機上看到戴著眼鏡工作的空服員了。

華航表示，自12月4日起開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。眼鏡款式以簡約單色、金屬鏡框或無框設計，使用透明鏡片為原則；組員亦需隨身攜帶備用眼鏡，確保勤務順利執行。

同時，華航也正研議開放客艙組員於機上執勤時可穿著自購運動便鞋，期能減輕長時間站立與步行造成的腳部負擔。

華航持續優化工作環境，讓員工能以最佳狀態提供旅客高品質服務，打造安心、友善的幸福職場。

據掌握，長榮航空曾在疫情期間開放空服執勤可佩戴眼鏡，目前做法則是可提出申請，經醫師核若不適合配戴隱形眼鏡，可戴眼鏡執勤。星宇航空針對是否開放空服配戴眼鏡執勤，目前仍在評估中。

