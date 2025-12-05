快訊

台灣寶可夢中心開賣26款新品！超Q樹才怪「醜毛衣」、耶誕玩雪皮卡丘開搶

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

他天天超慢跑「只要不動血糖就飆？」醫提醒運動注意一關鍵

香港01／ 撰文：田中貴
圖為跑步示意圖。（圖／123RF）
想保持身體健康，就需要在日常生活各方面配合。台灣1名醫生表示，慢跑的確有助穩定血糖，但有病人每天努力地超慢跑，「只要一沒運動，血糖就飆高，原因就出在沒有同時增加肌肉量」，提醒大家切勿忽略肌肉的重要性，否則血糖會劇烈波動。

慢跑和走路像急性穩定血糖藥物

家醫科醫師李思賢在其facebook專頁表示，「慢跑和走路像是一種急性穩定血糖的藥物」，李醫生需要在餐後或短時間內快速讓血糖下降，就會選擇跑步或快走，透過肌肉收縮，可以將血糖拉入細胞內。李醫生提醒增加肌肉量讓身體有更多地方可以儲存葡萄糖，同時讓葡萄糖運輸蛋白的總數量上升，「可以當作更長效穩定血糖的方式」。

忽略肌肉重要性　血糖波動日益劇烈

但有患者每天努力超慢跑，希望穩定血糖，但只要沒有運動，其血糖就飆升，「原因就出在沒有同時增加肌肉量」，特別是40歲後人士，肌肉流失速度變快，一旦熱衷於有氧運動，容易忽略肌肉重要性，反而造成血糖波動日益劇烈，提醒「有氧（運動）很好，但均衡更重要」，需要增加肌肉量。

傳可樂可以洗大腸　台醫揭三大醫療用途：從低血糖到腸阻塞都適用

50%人都吃錯！營養師點名3類早餐是熱量陷阱　恐讓血糖飆升暴肥

文章授權轉載自《香港01》

血糖 運動 超慢跑 肌肉

