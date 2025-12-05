聽新聞
0:00 / 0:00
他天天超慢跑「只要不動血糖就飆？」醫提醒運動注意一關鍵
想保持身體健康，就需要在日常生活各方面配合。台灣1名醫生表示，慢跑的確有助穩定血糖，但有病人每天努力地超慢跑，「只要一沒運動，血糖就飆高，原因就出在沒有同時增加肌肉量」，提醒大家切勿忽略肌肉的重要性，否則血糖會劇烈波動。
慢跑和走路像急性穩定血糖藥物
家醫科醫師李思賢在其facebook專頁表示，「慢跑和走路像是一種急性穩定血糖的藥物」，李醫生需要在餐後或短時間內快速讓血糖下降，就會選擇跑步或快走，透過肌肉收縮，可以將血糖拉入細胞內。李醫生提醒增加肌肉量讓身體有更多地方可以儲存葡萄糖，同時讓葡萄糖運輸蛋白的總數量上升，「可以當作更長效穩定血糖的方式」。
忽略肌肉重要性 血糖波動日益劇烈
但有患者每天努力超慢跑，希望穩定血糖，但只要沒有運動，其血糖就飆升，「原因就出在沒有同時增加肌肉量」，特別是40歲後人士，肌肉流失速度變快，一旦熱衷於有氧運動，容易忽略肌肉重要性，反而造成血糖波動日益劇烈，提醒「有氧（運動）很好，但均衡更重要」，需要增加肌肉量。
延伸閱讀：
傳可樂可以洗大腸 台醫揭三大醫療用途：從低血糖到腸阻塞都適用
50%人都吃錯！營養師點名3類早餐是熱量陷阱 恐讓血糖飆升暴肥
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言