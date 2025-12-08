米其林雙星台菜【山海樓】推出2026金馬年外帶年菜 早鳥現省 NT$2,000星級手工台味溫暖團圓時刻

山海樓-好運亨通年菜套組。 圖／山海樓 提供

迎接象徵富足祥瑞的金馬年，連續七年榮獲米其林一星、五度蟬聯綠星肯定的台菜名店【山海樓】，正式宣告 2026 年外帶年菜開放預購。今年以「傳承手工台味、延續年節祝福」為主軸，推出全新【好運亨通外帶年菜組】，以六道經典菜色凝聚團圓意象，並同步推出實用又寓意吉祥的「最美三牲禮」與多款單點珍饌。即日起至2025年12月25日完成預購，可享早鳥優惠價NT$10,800（原價NT$12,800），加入永豐餘生技 APP 更可累積跨品牌點數，讓星級美味與節慶喜悅更添價值。

星級手工台菜精緻呈獻

「好運亨通外帶年菜組」六大佳餚賀歲上市

2026 年的主打款「好運亨通外帶年菜組」由山海樓主廚團隊每日手工現做，集結多年來深受饕客喜愛的經典菜式，將台灣在地食材、節慶象徵及傳承工法巧妙融合，讓消費者在家也能享受星級台菜的細膩滋味。

1. 山海豪華拼盤——星級頭盤奢華登場

包含野生烏魚子、達那野生鮑、正黑豬手工香腸、三色蛋中卷、甘蔗燻雞，全面展現山海樓最具代表性的手工技藝。烏魚子鹹香濃厚、鮑魚口感彈嫩，與煙燻雞香、手工香腸相互搭配，層次豐富，是最具宴席氣勢的完美開場。

2. 腿庫花膠海鮮羹——經典老菜新演繹

源自蓬萊閣黃德興師傅的老菜底蘊，以安心豬腿庫搭配獨家醬汁長時間慢火燉煮，肉質軟Q入味。羹湯加入花膠、烏參、蟹肉與黑木耳等珍饈，口感濃稠順滑，象徵金馬年豐收安康。

3. 麻油雞米糕——銀賞肯定的冬日必吃

榮獲 2025 麻油料理擂台賽銀賞，以整隻古早雞熬煮成高湯，再以古法壓製黑芝麻油煨煮花蓮有機圓糯米，融合法國羊肚菌的香氣。每一口都充滿麻油與雞湯的暖意，是團圓桌上不可缺席的經典。

4. 五柳枝——酸甜甘醇、鮮味清透

取材於澎湖每日現撈鮮魚，以三種不同醋調和出酸甜清爽的醬汁，完美襯托魚肉鮮甜。口味層次分明，是融合傳統技法與現代口感的經典台菜。

5. 山海佛跳牆——多重食材匯聚的豪華珍味

以放養古早雞湯為底，加入烏參、北海道干貝、鮑魚、金華火腿、段木香菇、花膠、正黑豬小排、豬肚、綠竹筍、芋頭、栗子等多樣食材，入甕熬煮長達數小時，風味層層堆疊，象徵金馬年「豐盛滿盈」。

6. 紅棗銀耳露——天然養生的溫潤收尾

以台灣有機新鮮木耳熬煮，口感滑順，搭配紅棗等天然食材，無人工添加，是健康與美味兼具的節慶甜品。

這套六道佳餚從頭盤到甜品均需多道工序，由主廚每日手工現做，是近年來最受家庭客層青睞的年菜組合。

最美三牲禮<山海珍寶盒-祈福拜拜版>。 圖／山海樓 提供

傳統與美味兼備

「山海珍寶盒-祈福拜拜版」讓祭祖、拜拜一次到位

年節祭祀少不了象徵感恩與祈福的三牲，山海樓特別將傳統三牲以更精緻、便利的方式呈現，推出「最美三牲禮」。不僅外觀澎湃，味覺更延續老師傅工法與手工精髓。

掛爐燒雞——起家興旺的金黃祝福

由蓬萊閣黃德興老師傅傳授工法，選用台灣放養古早雞，以特製豆腐乳醃料醃製七小時，再以麥芽糖水吊乾烤製。雞皮香脆、肉汁飽滿，佐以金棗與紅石榴更添酸甜層次。

金銀燒豬——失傳台菜重新登場

近五十年未曾流傳的經典台菜，以傳統閩式燒製工法復刻，經兩次獨家醃料塗抹後，再淋糖醋水烘烤，香氣四溢。可「二吃」：第一吃品嘗香嫩肋排；第二吃拌炒酸菜夾刈包，鹹香過癮。

香酥白鯧——年年有餘的吉祥象徵

白鯧象徵吉慶富足，經師傅秘方醃製後酥炸，魚肉細嫩、外皮金黃酥脆。底層搭配海鮮酥、小卷一夜干、櫻花蝦、干貝酥與多款香酥配料，視覺與味覺皆十分豐富。

「山海珍寶盒-祈福拜拜版」不僅節省消費者自行張羅食材的時間，更以星級品質呈獻傳統祭祀文化的美好。

山海珍寶盒(經典款) 。 圖／山海樓 提供

更多年節選擇

山海珍寶盒與十款精選外帶單點同步販售

山海樓招牌人氣商品「山海珍寶盒」同樣在年節期間上市，以三層木盒盛裝「山」、「海」、「珍」等 17 道精緻料理，選用當令山珍海味，兼具台菜澎派傳統與經典傳承技藝，是贈禮與團聚聚餐的熱門選擇。

另外，也推出十款外帶單點經典台菜，如山海特選拼盤、山海佛跳牆、麻油雞米糕、紅蟳極品海鮮米糕、甘蔗燻雞、白斬雞，以及多款高級湯品，包括一品寶鍋、肚包雞、清湯四寶與魷魚螺肉蒜等，滿足家庭依需求彈性搭配。

永豐餘生技 APP 會員優惠

加入永豐餘生技 APP 會員，不論在旗下任一品牌消費都可累積點數並互相折抵，還可享有等級制回饋、專屬優惠與不定期贈禮，讓每一次用餐都加倍超值。

外帶資訊一覽

• 早鳥優惠時間：即日起～2025/12/25

• 預購時間：即日起～2026/2/6

• 取貨時間：

2026/2/16（除夕）：10:00–14:30（三時段）

2026/2/17～2/21（初一至初五）：11:30、17:30

• 取貨地點：台北市中正區仁愛路二段 94 號【山海樓】

• 訂購專線：(02) 2351-3345

• 年菜外帶菜單：https://pse.is/8bbka2