40歲男子吃羊肉爐進補後頻尿 整夜跑廁所10多次竟解不出

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
一名40多歲的男子日前冬令進補吃完羊肉爐後，竟頻尿且尿不出來，不得已趕緊就醫，示意圖／李綜合醫院提供
40多歲男子與友人聚餐享用羊肉爐後，當晚竟出現嚴重排尿困難，整夜頻繁如廁10餘次卻尿不出來；隔天一早趕緊就醫，經診斷為攝護腺急性發炎，所幸經藥物治療後症狀改善，醫師黃品叡表示，原來是男子進補加上烈酒，造成攝護腺受刺激發炎所致，目前經藥物治療後症狀已獲改善，目前持續追蹤中。

李綜合醫院表示，時序正值冬令進補，羊肉爐在烹調過程中，因加入米酒、薑、當歸等具有行氣活血功效的食材，這些成分加上烈酒中的酒精，容易刺激攝護腺導致發炎腫大，進而壓迫尿道，造成排尿困難、頻尿、尿急等症狀。

泌尿科醫師黃品叡指出，攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，這名患者到門診時描述，前一晚吃完羊肉爐後身體開始不適，不斷想上廁所卻只能解出一點點尿液，甚至完全尿不出來，整夜如廁超過10次，根本無法入睡；經詳細問診後發現，患者當晚不僅食用羊肉爐，還喝了烈酒。

黃品叡說，冬季進補時，許多人喜歡吃當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等溫補料理，但這些含刺激性成分的食物容易誘發攝護腺發炎，一旦攝護腺發炎腫脹，患者會出現小便灼熱感、疼痛，嚴重時可能10幾個小時無法解尿，症狀包括尿流細小無力、排尿中斷或遲緩、排尿困難、尿不乾淨感，以及頻尿、急尿、夜尿次數增加等，導致下腹部腫脹疼痛。

「補過頭對身體就是負擔與傷害。」醫師黃品叡建議民眾進補後應多喝水，幫助身體代謝排出刺激性的酒精與食物成分外，並提醒40歲以上且有攝護腺問題家族史的男性，應開始進行攝護腺檢查；50歲以上男性則建議每年定期檢查一次，及早發現問題及早治療。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

國人習慣冬令進補吃羊肉爐，醫囑不宜進補過度並飲酒，建議多喝水以免引起攝護腺發炎。圖／李綜合醫院提供
