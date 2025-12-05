罕見植牙X光片「嘴裡一台賓士」 牙醫示警1問題：後續處置棘手

一名牙醫助理近日在社群平台Threads貼出一張植牙X光片，因植牙數量相當驚人，被網友形容「像一台賓士在嘴裡」，也有人誤以為是滿嘴AirPods，引發熱議。多名牙醫與牙科從業人員也加入留言，指出此案例疑似已有「植體周圍炎」，後續處置恐相當棘手。

原PO在貼文中感嘆，「好久沒遇到一台進口車的牙了，看不見的地方才最貴」，暗示患者口中植牙密度甚高、費用驚人。

不少網友乍看X光片時都出現錯覺，「我以為是AirPods耳機」、「好多藍牙耳機」、「嘴巴好多AirPods」。網友笑稱這位病患「全身上下最貴的地方就是嘴巴」，推估費用「應該破百萬」、「可能是一台賓士的價錢」。更有網友分享家人植牙的經驗：「我伯伯花兩百多萬在嘴裡」、「我媽全口28顆鋼釘」。

多名牙醫在留言區給出專業觀點，有人直言：「看X光已經有部分植體開始植體周圍炎。」認為病患「牙周狀況不太好，這樣植法風險很高」、「有可能遇到不當治療，植太多並非最佳策略」。也有人認為病情一旦向下進展後，後續恐面臨更多問題：「下一步可能就是植體難清潔、發炎、骨吸收」，直言是「另一個惡夢的開始」。

對於網友提問：「如果真的全口無牙，怎麼處置比較妥當？」牙醫則給出多元的專業選項，紛紛表示：「以4至6顆植體支撐全口固定假牙(All-on-4／All-on-6)，是近年常見方案」、「精密連結體活動假牙費用較低、清潔容易，50萬內可完成」、「BPS或彈性床活動假牙，強調吸附力，但需看個案的適用性」、「分段式植牙加上覆蓋式假牙，視軟硬組織條件與患者年齡調整」。牙醫普遍強調，治療方式須依患者的牙周狀況、年齡、經費及口腔清潔能力決定，不是植越多越好。

這張X光片也讓不少網友直呼：「口袋不夠深的我，等等就去刷牙」、「告訴大家使用牙線的重要，30元牙線能解決的，就別花上百萬修」。也有網友提醒：「記得要潔牙，而不是只有刷牙，牙周那一些關鍵死角，尤其是牙齦溝裡面的牙菌斑，一定要清除乾淨！」