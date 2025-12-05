勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

為協助勞工在農曆年前度過經濟壓力，勞動部今天公布民國115年勞工保險被保險人紓困貸款方案。本次貸款委由土地銀行受理，申請期間自本月15日至明年1月2日，合計19天。符合資格者最高可申貸10萬元，貸款期限3年，目前年利率為2.165%。

依規定，借款人前6個月只需按月付息、不需還本金；自第7個月起才須開始 本息平均攤還。勞動部表示，此次方案旨在協助生活一時陷入困難的勞工，讓過年前的資金調度能更為彈性。

依勞動部規定，申請人須同時符合以下條件：生活困難需紓困、勞保年資累計達15年以上（計算至明年1月2日）、無欠繳勞保費或滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或已借貸者需完成還款。不過，已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付，或領取勞工保險補償金者，則不得申請。

勞保局提醒，為提升申辦效率，土地銀行今年提供全程線上申請與簽約對保，不限平日或例假日，都可利用手機或電腦完成作業，省時便利。若無法使用線上服務，也可選擇臨櫃或郵寄辦理。

勞保局表示，借款後務必按時繳款，以免未來發生保險事故時，勞保給付遭扣減，影響自身權益與生活保障。