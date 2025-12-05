聖誕季必打卡！2025台北百貨夢幻燈區TOP 4 威尼斯水都、玩具總動員限定體驗一次看

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

城市一到年末，就像偷偷套上了「浪漫濾鏡」，街角每一盞燈都在對你眨眼！被聖誕燈火包圍的那些夜晚，讓冬天不再只有冷空氣，而是一場專屬於心的溫暖派對。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2024/11/11～2025/11/10）「聖誕節讓人期待的事」相關討論，聚焦於「聖誕樹、燈飾、點燈、佈置、裝飾、廣場、燈光、場景、主題、打卡」等字詞，結果發現，每到聖誕節，網友們期待做的事之一，就是展開一場「搜集聖誕樹」的拍照打卡任務。

從百貨門口那棵氣勢登場的巨型燈樹，到商場中庭精心打造的夢幻裝置，大家早就準備好相機、手機，把城市當成一座巨大「聖誕尋樹地圖」，一棵一棵打卡朝聖。只為了在快門聲裡，替這一年多添幾張帶著燈光與笑意的畫面，把冬天最暖心的記憶好好收藏起來。

一到聖誕季，各大百貨就像偷偷比起「魔法值」，誰都想把節日氣氛變成一場又亮又美的光影秀，讓逛街這件小事，多了一點走進童話場景的錯覺。

想替今年的冬天按下「聖誕啟動鍵」，有網友大力推薦，Threads上統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA絕對可以排進夢幻清單！愛．Sharing今年以「威尼斯」為主題延伸出大型聖誕裝置，13公尺高的主樹立在廣場間，在燈影交錯裡帶著水都的想像，替夜色疊上一層紫色薄霧。從大步梯一路延伸到夢廣場，流動的光線鋪成節慶儀式感的起點，抬頭是閃耀的冬夜星河，2025冬季就從這裡開始閃閃發光！

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出2025值得一看的台北百貨熱門聖誕燈區，一起來看看今年的聖誕魔法，會在哪一個據點悄悄抓住你！

統一時代百貨台北店｜DREAM PLAZA

翻攝FB／統一時代百貨台北店

「愛・Sharing」在DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代及各通路共創絕美聖誕經典！

統一時代百貨台北店｜DREAM PLAZA就像一座落在台北心臟地帶的迷你威尼斯，有著狂歡的面具節、淒美的嘆息橋、優雅的貢多拉船、璀璨的慕拉諾島玻璃製品，還有色彩繽紛的布拉諾島，絢爛齊放的燈光秀讓人目不暇給。

從大步梯一路往上，波光粼粼的燈帶像水紋在腳邊流動，彷彿每一步都正走在運河旁。廣場中央矗立的威尼斯總督宮以金色與象牙白交織，細緻的哥德式拱門在燈光下閃耀如夢；一旁的香氛花園滿溢浪漫，以及日落時分的貢多拉船就在你眼前停泊，隨時能開啟一場「情定威尼斯」的唯美旅程。

今年的聖誕主樹Purple Wish更是必看亮點，靈感來自威尼斯嘉年華，紫色光芒在夜裡層層堆疊，11月14日晚間盛大點燈，邀請金曲才子韋禮安和人氣男團Ozone分別在台北時代百貨及高雄夢時代獻唱，氣勢非凡。面具節的華麗圖騰、聖馬可廣場的柱體線條、四季協奏曲的節奏感一起在燈光裡跳舞。今年冬天，想感受義式水都的浪漫，不必搭飛機遠行，來DREAM PLAZA，一秒走進威尼斯的聖誕夜。

有網友興奮分享，「統一百貨榮登今年台北聖誕造景No.1！！！整個展區真的超超超超級用心」、「竟然把威尼斯的沉船書店直接搬到台灣～裡面跟外面都超級漂亮，去過威尼斯的朋友看到都驚艷，連招牌貓咪也一起還原」、「愛sharing，台北下雪了，真的超夢幻」。

BELLAVITA 寶麗廣塲

每到聖誕節，信義區的貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣塲總是節慶打卡熱點！今年與DIOR BEAUTY攜手打造的「DIOR奇幻星願聖誕樹」及限定快閃店，在11月8日至23日間引發網友熱烈討論。

高達5公尺的聖誕樹以義大利藝術家Pietro Ruffo的創作為靈感，融合星光與高訂工藝，化身夢幻馬戲團，點亮城市冬日光芒。現場快閃店集結聖誕限定彩妝、高訂香氛、限量禮盒與趣味互動體驗，更特別打造奇幻星願咖啡廳，與米其林餐廳Joël Robuchon一起推出期間限定甜點，整體貴氣華麗的裝飾風格令人驚艷。

11月28日後，BELLAVITA推出冬季童話般的雪白森林造景「聖誕奇境」，中庭佈置展出時間為即日起至2026年1月4日（12日當天不對外開放）。當暖光灑落，長桌上滿載香氣四溢的麵包、精緻甜點與閃亮香檳，可愛的Bello Bear伸出雙手，邀請你共享這場溫馨而夢幻的節慶盛宴。

去過的網友提到，「這裡的聖誕節佈置完勝！！有夠可愛」、「聖誕跨年造景超美，趕快來朝聖」；不過也有人提醒，「許多裝飾道具遭到破壞，現場近乎失控，成為大人小孩的遊樂場」、「不要把快樂建立在別人痛苦上」。

新光三越信義新天地

2025信義耶誕城《Christmas Express 耶誕幸福傳遞中》盛大登場！

新光三越信義新天地化身「幸福傳遞大使」，即日起至2026年1月4日帶領大家搭上夢幻列車，收下禮物、傳遞祝福，沉浸在奇蹟般的耶誕氛圍中。高達20米的「幸福列車耶誕樹」，雪花、泡泡與燈海交織的沉浸式場景，搭配歐式禮物店、拍貼車廂與點數護照，讓每個角落都是打卡熱點。網友大讚，「每年聖誕信義區都不會讓人失望，超美」、「我也好想去逛喔」。

五大亮點包括「幸福啟航站Hope Station」超過1,500場燈光音樂秀重現《北極特快車》經典瞬間；滿載祝福的「奇蹟熱氣球」與光影流動的「希望閃耀光廊」，近20,000條燈飾營造夢幻耶誕氛圍；比利時風格的「驚喜耶誕小屋」有限定商品巧克力禮盒，以及傳達節慶祝賀的「祝福投遞所」享明信片免費郵寄服務，還可以到快拍車廂捕捉美好笑容，快來開啟年末歡樂旅程吧！

台北101

2025年因「愛你愛我」的諧音受到關注，台北101於聖誕節推出告白活動，開放民眾申請在大樓外牆點亮個人告白訊息。經抽籤通過者，將有機會獲得由「日本滑雪中毒者」提供的輕井澤雙人四天三夜滑雪住宿行程，或C.H Wedding的全家福寫真拍攝服務。

今年台北101與迪士尼皮克斯合作，以《玩具總動員》角色打造全台獨家的30週年耶誕燈飾。裝置自地面延伸至SPARK 101，總計超過30處光影展區，展期從即日起至2026年3月8日。走進松智廣場，胡迪在「牛仔驛站」等著大家報到；轉往信義路側，「巴斯光年的宇宙飛船」以LED重現太空艙與星際任務音效，一起「飛向宇宙，浩瀚無垠」；松智路上的《玩具總動員》星際奇幻光廊則集結胡迪、巴斯、翠絲、抱抱龍、牧羊女與三眼怪，燈光閃爍下角色彷彿真的現身陪大家踏上冒險旅程。網友評論，「太可愛了」、「台北101今年真的超可愛」、「揪人一起去」。

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月11日至2025年11月10日、2025年10月28日至2025年11月26日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『聖誕節讓人期待的事』、『台北百貨聖誕燈區』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「網路聲量」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

看更多網路溫度計文章

2025全台最大聖誕節活動總整理：北中南東點燈時間、市集、下雪秀一次掌握

鼎泰豐、爭鮮、青花驕帶頭征服亞洲味蕾 十大台灣人氣連鎖餐廳一次看

慶生、結婚紀念日必訪！全台十大牛排餐廳推薦 人生重要時刻的美食指南

不吃睡不著！網友激推十大超商宵夜 必買話題新品總整理

招財、招桃花、旺人緣！十大人氣能量水晶飾品 轉運攻略一次看