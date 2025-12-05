聽新聞
新竹關西11.3度 鄭明典：清晨輻射冷卻低溫 白天日照增溫會很快
今晨各地氣溫偏涼冷，根據中央氣象署觀測資料，平地今天最低溫為新竹縣關西工作站測站上午6時38分11.3度，其次是嘉義縣紫雲測站11.9度，雲林縣崙背測站和台南市烏樹測站12.0度。
前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，此為清晨的輻射冷卻低溫，輻射冷卻明顯，白天的日照增溫也會很快，就會是日夜溫差大的情況。
中央氣象署表示，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光。今天各地早晚低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，而白天北部及宜花高溫為20、21度，中南部及台東高溫則為24至26度，感受上仍稍涼。
