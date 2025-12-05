快訊

台灣鲷藥檢出包 陳其邁道歉「會追究相關人員責任」

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹關西11.3度 鄭明典：清晨輻射冷卻低溫 白天日照增溫會很快

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地早晚低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些。示意圖。圖／AI生成
今天各地早晚低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些。示意圖。圖／AI生成

今晨各地氣溫偏涼冷，根據中央氣象署觀測資料，平地今天最低溫為新竹縣關西工作站測站上午6時38分11.3度，其次是嘉義縣紫雲測站11.9度，雲林縣崙背測站和台南市烏樹測站12.0度。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，此為清晨的輻射冷卻低溫，輻射冷卻明顯，白天的日照增溫也會很快，就會是日夜溫差大的情況。

中央氣象署表示，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光。今天各地早晚低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，而白天北部及宜花高溫為20、21度，中南部及台東高溫則為24至26度，感受上仍稍涼。

低溫 高溫 氣象署

延伸閱讀

台灣11月氣候統計數據曝 鄭明典：氣溫偏高很明確

將可能極地冷空氣外流 鄭明典1張圖曝主要3路徑

出門要戴口罩 鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

可能有顯著冬季風暴發展 鄭明典：台灣無法排除被掃到邊

相關新聞

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

為協助勞工在農曆年前度過經濟壓力，勞動部今天公布民國115年勞工保險被保險人紓困貸款方案。本次貸款委由土地銀行受理，申請...

天氣好轉周末晴朗又溫暖 入冬最強冷空氣這時探10度低溫挑戰冷氣團

今天持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，不過強度稍減弱，迎風面北海岸、東北角及東半部短暫陣雨，大台北有...

首波冷氣團？ 他指12月中旬強冷空氣報到 有挑戰潛力

今天的天氣持續受東北季風影響，氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，尤其是北部及東北部地區濕冷體感較為明顯，...

又有颱風將生成？ 粉專1圖說明：水氣北上幅度相當有限

又有颱風將生成？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動93位於菲律賓東方海域，預計未來3天內穿越菲律賓中部群島...

「外送專法」進入審議…點外送會變貴嗎？一次看懂多方攻防

「這些，應該都點得到！」用手機隨時點購外送服務已是台灣人的日常，從平台到街口騎士、從小店到消費者已形成一條綿密的產業鏈。目前外送專法正在立院審議，究竟外送會不會變貴、相關的從業人員和店家權益會有什麼影

40歲男子吃羊肉爐進補後頻尿 整夜跑廁所10多次竟解不出

40多歲男子與友人聚餐享用羊肉爐後，當晚竟出現嚴重排尿困難，整夜頻繁如廁10餘次卻尿不出來；隔天一早趕緊就醫，經診斷為攝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。