天氣好轉周末晴朗又溫暖 入冬最強冷空氣這時探10度低溫挑戰冷氣團

今天持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，不過強度稍減弱，迎風面北海岸、東北角及東半部短暫陣雨，大台北有陽光露臉機會，局部偶有零星飄雨，西半部整體維持晴到多雲的穩定天氣。

氣溫方面，薛皓天表示，今晨西半部受輻射冷卻影響，新竹縣出現11.3度、嘉義縣出現11.9度低溫，其餘西半部地區低溫也有12至14度，明顯感受偏冷，反而北部低溫僅來到15至16度。白天起氣溫會較昨天些微上升，中南部感受溫暖，北部仍偏涼至有冷意。

薛皓天表示，明天大陸高壓出海減弱，大環境由東北風漸轉偏東風，高空槽線於白天通過，迎風面北海岸、東北角及東半部維持多雲偶有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時晴天氣，偶陽光露臉，西半部維持晴到多雲天氣。

周日大環境為高壓迴流偏東風，東北部、東部天氣可望好轉，他說，雖然局部仍有短暫陣雨，降雨也較零星，不過有陽光露臉機會，其餘各地為晴到多雲天氣。

氣溫方面，薛皓天表示，周末兩天會逐步回升，北部高溫約23至27度，中南部高溫約25至29度，白天時間感受舒適到有暖意，不過夜晚清晨西半部仍有輻射冷卻影響，日夜溫差有10度以上，夜晚清晨低溫約14至16度，北部日夜溫差相對沒那麼明顯，夜晚清晨低溫約16至19度，各地感受皆有冷意。

下周一另一波東北季風逐漸增強南下，他說，白天起水氣增多，北、東部再轉為陰陣雨天氣，氣溫會明顯下降，新竹以南可維持晴到多雲天氣，不過氣溫有略降低。高壓中心很快的於下周二出海減弱，漸轉偏東風環境，不過中高層有水氣通過，中北部及東部仍為陰陣雨天氣，其中新北山區及宜蘭降雨較明顯，局部可達大雨等級，中南部為多雲時晴天氣。

薛皓天表示，下周三高壓逐漸東移，維持偏東風環境至下周五，期間各地大致為晴到多雲天氣，迎風面東北角及東半部仍有短暫陣雨，下周三至下周五水氣會逐漸減少，降雨量會逐步降低。

溫度方面，他說，下周一、周二氣溫偏低，中北部、東部高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度。下周三起氣溫逐步回升，白天有暖意，由北至南高溫約24至30度，西半部要注意夜間清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差仍有10度左右。

薛皓天表示，下周末北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估下周六有一波微弱鋒面快速通過，周末兩天中北部、東部轉陰有短暫陣雨天氣，且氣溫會明顯下降，其餘地區為多雲，15日、16日受乾冷空氣影響，水氣減少，各地可轉晴到多雲天氣。

他說，屆時那一波冷空氣強度較強，預估影響時程由下周六至16日，這4天中的夜間至清晨時段氣溫低，台北測站預估可降至14度左右，西半部於15日、16日受輻射冷卻影響局部低溫約10至12度，其餘空曠處及近山區也有10至12度低溫，預估這波是入冬以來最強冷空氣，可以來挑戰大陸冷氣團等級。不過預報仍有調整空間，持續追蹤最新天氣資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。