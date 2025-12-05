聽新聞
首波冷氣團？ 他指12月中旬強冷空氣報到 有挑戰潛力
今天的天氣持續受東北季風影響，氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」表示，尤其是北部及東北部地區濕冷體感較為明顯，白天高溫不會超過20度；一直要到明天東北季風減弱，環境水氣減少，各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，南北溫差也會明顯增大，降雨僅剩基宜地區以及北部山區仍有零星陣雨機會。
下周一起東北季風再度增強，他說，冷空氣再度南下，環境水氣再度增加，桃園以北及基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感；此波冷空氣強度較弱，且維持時間不長。
他表示，要注意的是，下一波的強冷空氣南下，預測在12月13日、12月14日前後，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
