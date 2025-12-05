台灣11月氣候統計數據曝 鄭明典：氣溫偏高很明確
中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」發布11月台灣氣候回顧，氣象署表示，今年11月氣溫正常偏高，雨量東多西少；平均氣溫23.2度，氣候平均值22.7度，較氣候值高0.5度。11月下旬東北季風增強期間，氣溫偏低，其餘時間大致偏高。成功站達同期第5高。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，根據台灣11月氣候統計，氣溫偏高很明確。
累積低溫日數，氣象署統計11月最低氣溫≦10度的天數，平均0.0天，氣候平均值0.0天，較氣候值少0天。累積雨量平均219.5毫米，氣候平均值（中位數）110.6毫米，較氣候值多108.9毫米。
降雨集中在北部及東半部，其中以中旬鳳凰颱風影響期間，降雨最為顯著。恆春站雨量達氣候值的6倍。降雨日數平均8.3天，氣候平均值10.3天，較氣候值少2.0天。台中站達同期第3少。
