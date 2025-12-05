快訊

東北季風影響3地整天陰雨 周末可望全台各地晴朗回暖

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
周末東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。本報資料照片
周末東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。本報資料照片

今天持續受東北季風影響，中央氣象署表示，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光。

氣溫方面，今天各地早晚低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，而白天北部及宜花高溫為20、21度，中南部及台東高溫則為24至26度，感受上仍稍涼，外出增添衣物注意保暖。澎湖晴時多雲，19度至21度；金門晴時多雲，14度至20度；馬祖晴時多雲，14度至16度。

明天、周日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一東北季風增強，下周二東北季風影響，此波冷空氣較弱，北台灣天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，且降雨機率高，而其他地區天氣影響不大，仍為多雲到晴。

下周三、下周四東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣亦減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周五環境為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周六、14日東北季風增強及影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

