快訊

北市嚴重車禍！公車追撞前車4人受傷 女騎士右小腿重創恐截肢

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

新竹關西11.9度 吳德榮：注意輻射冷卻低溫 颱風最快明生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天東北季風水氣減少，北部多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北偏涼、南舒適，早晚因輻射冷卻仍偏冷，應注意保暖。記者林伯東／攝影
今天東北季風水氣減少，北部多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北偏涼、南舒適，早晚因輻射冷卻仍偏冷，應注意保暖。記者林伯東／攝影

昨天各地最高氣溫皆下降，今天清晨平地最低溫依序是新竹關西11.9度、雲林崙背12.0度、台南後壁12.2度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨低層雲大多在東側海上，伴隨降水回波，尚無降雨。

今天東北季風水氣減少，吳德榮表示，北部多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北偏涼、南舒適，早晚因輻射冷卻仍偏冷，應注意保暖。北部15至22度、中部12至26度、南部12至27度、東部13至24度。

吳德榮表示，明晨因輻射冷卻，西半部少部分平地的最低氣溫、仍可降至12度左右；明天白天起季風減弱、氣溫漸回升，北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；周日氣溫續回升，西半部大致晴朗，東半部偶有有局部短暫降雨的機率。

下周一東北季風增強，吳德榮表示，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下周二起季風逐日減弱，下周二迎風面降雨範圍縮小、機率降低，氣溫略升；下周三、下周四西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示、大約下周末前後有強冷空氣南下；因科學的極限，各國模式模擬的強度不一、南下的時間亦很分歧，需持續觀察其調整，下定論還太早。

至於颱風消息，他說，歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，明後天菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下周將大致循天琴的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫 吳德榮 東北季風

延伸閱讀

雲林12.6度！吳德榮：今明輻射冷卻加成 清晨低溫12度

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

天琴颱風將生成對台影響曝 吳德榮：2波東北季風轉晴 明晨探13度低溫

相關新聞

全聯鯛魚排檢驗烏龍 高市衛局道歉

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥恩氟喹啉羧酸，全台緊急下架回收，高市衛生局昨晚緊急舉行記者會坦承「烏龍...

立院初審通過！外送員每筆訂單報酬 保底45元

「外送員專法」昨天初審通過，每筆訂單外送服務期間換算的每小時基本報酬，不得低於最低工資一點二五倍，且每單保底報酬四十五元...

健康主題館／早上總是昏沉倦怠 恐是早餐吃錯了

一大早起床，吃完早餐匆匆忙忙趕上班上課，但明明睡了一晚，卻覺得昏昏欲睡、倦怠、無法集中精神？營養師楊哲雄表示，如果早餐吃錯了，會引發血糖快速波動，導致精神不濟，甚至可能一整天的血糖都處於不穩定的狀態。究竟該怎麼吃早餐，才能有精神面對工作、課業？建議掌握4重點，可讓血糖趨於穩定。

新竹關西11.9度 吳德榮：注意輻射冷卻低溫 颱風最快明生成

昨天各地最高氣溫皆下降，今天清晨平地最低溫依序是新竹關西11.9度、雲林崙背12.0度、台南後壁12.2度。中央大學大氣...

台大外籍生染肺結核 匡列900密切接觸者

台大近日有多名學生接獲符合「肺結核接觸者標準」須進行檢驗，但檢驗時間接近期末考引發熱議。衛福部長石崇良昨說，此為肺結核感...

「台灣鯛魚排」藥檢出包 高市衛生局涉疏失檢驗員上月恰巧離職

高雄市衛生局檢驗發現全聯「台灣鯛魚排」出現動物用藥導致全台產品下架回收，今日重新檢視儀器發現電腦設定出包導致結果錯誤。衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。