新竹關西11.9度 吳德榮：注意輻射冷卻低溫 颱風最快明生成

昨天各地最高氣溫皆下降，今天清晨平地最低溫依序是新竹關西11.9度、雲林崙背12.0度、台南後壁12.2度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨低層雲大多在東側海上，伴隨降水回波，尚無降雨。

今天東北季風水氣減少，吳德榮表示，北部多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北偏涼、南舒適，早晚因輻射冷卻仍偏冷，應注意保暖。北部15至22度、中部12至26度、南部12至27度、東部13至24度。

吳德榮表示，明晨因輻射冷卻，西半部少部分平地的最低氣溫、仍可降至12度左右；明天白天起季風減弱、氣溫漸回升，北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；周日氣溫續回升，西半部大致晴朗，東半部偶有有局部短暫降雨的機率。

下周一東北季風增強，吳德榮表示，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下周二起季風逐日減弱，下周二迎風面降雨範圍縮小、機率降低，氣溫略升；下周三、下周四西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示、大約下周末前後有強冷空氣南下；因科學的極限，各國模式模擬的強度不一、南下的時間亦很分歧，需持續觀察其調整，下定論還太早。

至於颱風消息，他說，歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，明後天菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下周將大致循天琴的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。