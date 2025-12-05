健康你我他／手術處理眼袋眼皮 七旬奶奶人生回春

隨著年齡增長，愈來愈不想照鏡子，鏡中的我，兩眼皮下垂，加上兩個眼袋，其大無比！

1990年，我40歲左右，與妹妹去百貨公司買流行的食物調理機。店員對妹妹講解使用方法，我在一旁觀看，我刷卡結帳完畢，店員對著我們倆說：「媽媽買果汁機送妳，要多打些食物給媽媽喝！」受此刺激，我開始注意身邊好友，他們都是60、70歲，兩眼雙眼皮，又大又亮，悄悄請教他們，原來都做過醫美。但考慮年齡及費用高，我打消念頭。

現在我70歲，耷拉著眼皮，視力無法隨時擴張。決定就醫詢問有關雙眼皮及眼袋問題，醫師清楚說明手術過程、手術室裡的情形，以及術前術後對照實例，醫師本人也有著迷人又內斂的眼神，我評估後，找到一家平實的診所，安排好手術時間。

術前一周，我無法睡覺，反覆掙扎。當日空腹到下午，緊張萬分，沒想到動刀過程很輕鬆，打上麻醉藥就睡著了，等到上眼皮做好我半醒，下面我很清楚知道醫師的處理，總共花了不到1小時。

術後兩天，每天睡12小時，睡得很安穩。剛開始我的眼睛很像鬼娃新娘，聲音沙啞、無法清喉嚨，眼睛四周緊緊的，應該是慢慢在脫水造成的，奇妙的是，吃了活血食物像熱食或高單位的營養品，兩個眼睛馬上有感覺。

如今的我，有人不相信，我竟做了奶奶，人生啊！